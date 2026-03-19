Preview Liga Konferensi: Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan, Misi Hirnyky Segel Tiket Perempat Final di Krakow

SHAKHTAR Donetsk akan berupaya menuntaskan pekerjaan mereka saat menjamu Lech Poznan dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Europa di Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Krakow, Jumat (20/3) dini hari WIB.
Kemenangan 3-1 di markas Lech Poznan, pekan lalu, memberikan keunggulan besar bagi tim asuhan Arda Turan. Gol-gol dari Marlon Gomes, Newerton, dan Isaque Silva menunjukkan kualitas individu pemain Hirnyky yang sulit dibendung. Lech Poznan hanya mampu membalas satu gol melalui kapten mereka, Mikael Ishak, yang menjaga sedikit harapan bagi wakil Polandia tersebut.
Arda Turan diprediksi akan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghindari kejutan dari tim tamu. Trio lini depan Alisson Santana, Kaua Elias, dan Newerton diperkirakan akan kembali menjadi ancaman utama. Di lini tengah, kreativitas Pedrinho akan menjadi kunci pengatur serangan.
Sementara itu, pelatih Lech Poznan, Niels Frederiksen, dituntut untuk bermain lebih terbuka sejak menit awal. Defisit dua gol memaksa mereka untuk menyerang, namun hal ini berisiko meninggalkan celah di lini belakang yang bisa dimanfaatkan oleh kecepatan para pemain sayap Shakhtar.
|Detail
|Keterangan
|Pertandingan
|Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan
|Venue
|Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Krakow
|Waktu
|Kamis, 19 Maret 2026
|Agregat Sementara
|3 - 1 (Keunggulan Shakhtar)
Melihat performa konsisten Shakhtar dan keunggulan agregat, sulit bagi Lech Poznan untuk membalikkan keadaan. Meskipun bermain di Polandia (yang secara geografis menguntungkan pendukung Lech), Shakhtar telah membuktikan bahwa mereka sangat nyaman bermain di Krakow. Prediksi skor akhir cenderung mengarah pada kemenangan tipis Shakhtar atau hasil imbang yang cukup untuk meloloskan mereka ke perempat final.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
