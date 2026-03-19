Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Preview Liga Konferensi: Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan, Misi Hirnyky Segel Tiket Perempat Final di Krakow

Basuki Eka Purnama
19/3/2026 19:04
Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi antara Shakhtar Donetsk dan Lech Poznan(chatgpt)

SHAKHTAR Donetsk akan berupaya menuntaskan pekerjaan mereka saat menjamu Lech Poznan dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Europa di Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Krakow, Jumat (20/3) dini hari WIB.

Dominasi Shakhtar di Leg Pertama

Kemenangan 3-1 di markas Lech Poznan, pekan lalu, memberikan keunggulan besar bagi tim asuhan Arda Turan. Gol-gol dari Marlon Gomes, Newerton, dan Isaque Silva menunjukkan kualitas individu pemain Hirnyky yang sulit dibendung. Lech Poznan hanya mampu membalas satu gol melalui kapten mereka, Mikael Ishak, yang menjaga sedikit harapan bagi wakil Polandia tersebut.

Statistik Menarik: Shakhtar Donetsk belum terkalahkan di semua kompetisi sejak November 2025 dan selalu menang dalam lima laga terakhir mereka.

Strategi dan Kondisi Skuad

Arda Turan diprediksi akan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghindari kejutan dari tim tamu. Trio lini depan Alisson Santana, Kaua Elias, dan Newerton diperkirakan akan kembali menjadi ancaman utama. Di lini tengah, kreativitas Pedrinho akan menjadi kunci pengatur serangan.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Rayo Vallecano vs Samsunspor, Misi Sulit Red Lightning di Vallecas

Sementara itu, pelatih Lech Poznan, Niels Frederiksen, dituntut untuk bermain lebih terbuka sejak menit awal. Defisit dua gol memaksa mereka untuk menyerang, namun hal ini berisiko meninggalkan celah di lini belakang yang bisa dimanfaatkan oleh kecepatan para pemain sayap Shakhtar.

Data Pertandingan Leg 2

Detail Keterangan
Pertandingan Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan
Venue Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Krakow
Waktu Kamis, 19 Maret 2026
Agregat Sementara 3 - 1 (Keunggulan Shakhtar)

Prediksi Pertandingan

Melihat performa konsisten Shakhtar dan keunggulan agregat, sulit bagi Lech Poznan untuk membalikkan keadaan. Meskipun bermain di Polandia (yang secara geografis menguntungkan pendukung Lech), Shakhtar telah membuktikan bahwa mereka sangat nyaman bermain di Krakow. Prediksi skor akhir cenderung mengarah pada kemenangan tipis Shakhtar atau hasil imbang yang cukup untuk meloloskan mereka ke perempat final.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
