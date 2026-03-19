Preview Liga Konferensi: Sparta Praha vs AZ Alkmaar, Misi Balas Dendam Zelesna di Letna

Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi antara Sparta Praha dan AZ Alkmaar(chatgpt)

STADION epet ARENA di Praha bersiap menjadi saksi pertempuran sengit antara tuan rumah Sparta Praha melawan wakil Belanda, AZ Alkmaar, pada leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026, Jumat (20/3) dini hari WIB. Dengan agregat sementara 2-1 untuk keunggulan AZ Alkmaar, laga ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal.

Rekapitulasi Leg Pertama: Dominasi Troy Parrott

Pada pertemuan pertama di AFAS Stadion pekan lalu, AZ Alkmaar berhasil mengamankan kemenangan tipis 2-1. Bintang asal Irlandia, Troy Parrott, menjadi pahlawan bagi De Kaasboeren dengan mencetak dua gol penentu.

Sparta Praha sempat memberikan perlawanan melalui gol penyama kedudukan dari Matyas Vojta di awal babak kedua, namun gol kedua Parrott di menit ke-87 memastikan tim tamu pulang dengan kekalahan tipis.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan, Misi Hirnyky Segel Tiket Perempat Final di Krakow

Kondisi Terkini Kedua Tim

Sparta Praha menatap laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah melumat Slovacko 5-2 di Liga Ceko akhir pekan lalu. Tim asuhan Brian Priske ini dikenal sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Zelesna belum terkalahkan di kandang selama kompetisi Liga Konferensi musim ini, dengan catatan produktivitas gol yang impresif di Stadion Letna.

Di sisi lain, AZ Alkmaar datang ke Praha dengan misi mempertahankan keunggulan tipis mereka. Meski baru saja menang telak 4-0 atas Heracles di kompetisi domestik, performa tandang AZ menjadi sorotan tajam. Mereka menelan kekalahan dalam tiga laga tandang terakhir di semua kompetisi, sebuah celah yang tentu akan coba dimanfaatkan oleh tuan rumah untuk membalikkan agregat.

Statistik Kunci (Liga Konferensi) Sparta Praha AZ Alkmaar Rata-rata Gol per Laga 1.9 1.7 Clean Sheets (Kandang/Tandang) 3 (Kandang) 1 (Tandang) Pencetak Gol Terbanyak Matyas Vojta (2) Troy Parrott (9)

Pemain Kunci yang Patut Diwaspadai

Matyas Vojta akan kembali menjadi tumpuan di lini depan Sparta. Penyerang muda ini menunjukkan ketajaman yang konsisten, termasuk golnya di leg pertama. Dukungan dari Lukas Haraslin di sektor sayap akan krusial untuk membongkar pertahanan AZ yang dikomandoi oleh Alexandre Penetra.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Rayo Vallecano vs Samsunspor, Misi Sulit Red Lightning di Vallecas

Bagi tim tamu, Troy Parrott tetap menjadi ancaman nomor satu. Dengan koleksi 26 gol di semua kompetisi musim ini, Parrott berada dalam performa terbaik dalam kariernya. Pergerakannya yang cerdik di dalam kotak penalti akan memaksa barisan pertahanan Sparta untuk tetap waspada selama 90 menit pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain

Sparta Praha (3-4-3)

Kiper: Jakub Surovcik

Bek: Adam Sevinsky, Filip Panak, Jaroslav Zeleny

Gelandang: Oliver Sonne, Andy Irving, Kaan Kairinen, Matej Rynes

Penyerang: Garang Kuol, Matyas Vojta, Lukas Haraslin

AZ Alkmaar (4-3-3)

Kiper: Rome Owusu-Oduro

Bek: Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit

Gelandang: Peer Koopmeiners, Sven Mijnans, Kees Smit

Penyerang: Ro-Zangelo Daal, Troy Parrott, Isak Jensen

Analisis Peluang Lolos

Sparta Praha membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk lolos langsung ke perempat final. Jika mereka hanya menang dengan selisih satu gol, pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan waktu.

Melihat rekor kandang Sparta yang perkasa dan kesulitan AZ saat bermain di luar kandang, peluang Sparta untuk membalikkan keadaan masih sangat terbuka lebar. Dukungan penuh dari ribuan suporter di Praha akan menjadi faktor non-teknis yang sangat menentukan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.