Preview Liga Konferensi: Sparta Praha vs AZ Alkmaar, Misi Balas Dendam Zelesna di Letna

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
STADION epet ARENA di Praha bersiap menjadi saksi pertempuran sengit antara tuan rumah Sparta Praha melawan wakil Belanda, AZ Alkmaar, pada leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026, Jumat (20/3) dini hari WIB. Dengan agregat sementara 2-1 untuk keunggulan AZ Alkmaar, laga ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal.
Pada pertemuan pertama di AFAS Stadion pekan lalu, AZ Alkmaar berhasil mengamankan kemenangan tipis 2-1. Bintang asal Irlandia, Troy Parrott, menjadi pahlawan bagi De Kaasboeren dengan mencetak dua gol penentu.
Sparta Praha sempat memberikan perlawanan melalui gol penyama kedudukan dari Matyas Vojta di awal babak kedua, namun gol kedua Parrott di menit ke-87 memastikan tim tamu pulang dengan kekalahan tipis.
Sparta Praha menatap laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah melumat Slovacko 5-2 di Liga Ceko akhir pekan lalu. Tim asuhan Brian Priske ini dikenal sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Zelesna belum terkalahkan di kandang selama kompetisi Liga Konferensi musim ini, dengan catatan produktivitas gol yang impresif di Stadion Letna.
Di sisi lain, AZ Alkmaar datang ke Praha dengan misi mempertahankan keunggulan tipis mereka. Meski baru saja menang telak 4-0 atas Heracles di kompetisi domestik, performa tandang AZ menjadi sorotan tajam. Mereka menelan kekalahan dalam tiga laga tandang terakhir di semua kompetisi, sebuah celah yang tentu akan coba dimanfaatkan oleh tuan rumah untuk membalikkan agregat.
|Statistik Kunci (Liga Konferensi)
|Sparta Praha
|AZ Alkmaar
|Rata-rata Gol per Laga
|1.9
|1.7
|Clean Sheets (Kandang/Tandang)
|3 (Kandang)
|1 (Tandang)
|Pencetak Gol Terbanyak
|Matyas Vojta (2)
|Troy Parrott (9)
Matyas Vojta akan kembali menjadi tumpuan di lini depan Sparta. Penyerang muda ini menunjukkan ketajaman yang konsisten, termasuk golnya di leg pertama. Dukungan dari Lukas Haraslin di sektor sayap akan krusial untuk membongkar pertahanan AZ yang dikomandoi oleh Alexandre Penetra.
Bagi tim tamu, Troy Parrott tetap menjadi ancaman nomor satu. Dengan koleksi 26 gol di semua kompetisi musim ini, Parrott berada dalam performa terbaik dalam kariernya. Pergerakannya yang cerdik di dalam kotak penalti akan memaksa barisan pertahanan Sparta untuk tetap waspada selama 90 menit pertandingan.
Sparta Praha membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk lolos langsung ke perempat final. Jika mereka hanya menang dengan selisih satu gol, pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan waktu.
Melihat rekor kandang Sparta yang perkasa dan kesulitan AZ saat bermain di luar kandang, peluang Sparta untuk membalikkan keadaan masih sangat terbuka lebar. Dukungan penuh dari ribuan suporter di Praha akan menjadi faktor non-teknis yang sangat menentukan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved