Preview Liga Konferensi, Strasbourg vs Rijeka, Misi Le Racing Menjaga Keunggulan di Benteng Alsace

Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi antara Strasbourg dan Rijeka

STASBOURG akan menjamu HNK Rijeka dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi UEFA di Stade de la Meinau, Strasbourg, Prancis, Jumat (20/3) dini hari WIB. Kemenangan 2-1 pada leg pertama di Kroasia memberikan modal berharga bagi skuad asuhan Gary O'Neil untuk melangkah lebih jauh di kompetisi kasta ketiga Eropa ini.

Preview Pertandingan

Le Racing, saat ini, tengah dalam tren positif dengan tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kekuatan utama mereka terletak pada kolektivitas tim dan pertahanan yang disiplin di bawah arahan O'Neil.

Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci seperti Guela Doue karena suspensi, kedalaman skuad Strasbourg dianggap masih mumpuni untuk meredam ambisi tim tamu.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Sparta Praha vs AZ Alkmaar, Misi Balas Dendam Zelesna di Letna

HNK Rijeka, di bawah asuhan Victor Sanchez, menghadapi tantangan berat. Mereka harus menang dengan selisih dua gol untuk lolos langsung, atau setidaknya menang satu gol untuk memaksakan babak perpanjangan waktu.

Namun, catatan dua kekalahan beruntun di liga domestik menunjukkan adanya penurunan performa yang harus segera diperbaiki sebelum menginjakkan kaki di rumput Meinau.

Data Pertandingan Pertandingan: Strasbourg vs HNK Rijeka (Leg 2 Babak 16 Besar)

Strasbourg vs HNK Rijeka (Leg 2 Babak 16 Besar) Venue: Stade de la Meinau, Strasbourg

Stade de la Meinau, Strasbourg Wasit: Mykola Balakin (Ukraina)

Mykola Balakin (Ukraina) Agregat Saat Ini: Strasbourg 2-1 Rijeka

Prediksi Susunan Pemain

Strasbourg (4-2-3-1): Mike Penders; Ismael Doukoure, Lucas Hogsberg, Yoann Becker, Ben Chilwell; Samir El Mourabet, Valentin Barco; Samuel Amo-Ameyaw, Julio Enciso, Sebastian Nanasi; Joaquin Panichelli.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan, Misi Hirnyky Segel Tiket Perempat Final di Krakow

Rijeka (4-4-2): Martin Zlomislic; Ante Orec, Anel Husic, Stjepan Radeljic, Mladen Devetak; Merveil Ndockyt, Alfonso Barco, Tiago Dantas, Amer Gojak; Daniel Adu-Adjei, Toni Fruk.

Statistik 5 Laga Terakhir Strasbourg HNK Rijeka Menang 3 2 Seri 2 1 Kalah 0 2

Secara taktis, Strasbourg diprediksi akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan efektivitas Sebastian Nanasi dalam mengirimkan umpan-umpan kunci. Sementara itu, Rijeka akan sangat bergantung pada kreativitas Tiago Dantas di lini tengah untuk membongkar pertahanan rapat tuan rumah yang dipimpin oleh Ben Chilwell.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.