Preview Liga Konferensi: Rakow Czestochowa vs Fiorentina, Misi Balas Dendam Medaliki di Sosnowiec

Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi Rakow Czestochowa vs Fiorentina

RAKOW Czestochowa akan menjamu Fiorentina dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Tertinggal agregat 1-2, Medaliki mengusung misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir pada pertemuan pertama di Florence.

Fiorentina Mulai Bangkit

Anak asuh Paolo Vanoli datang ke Polandia dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 4-1 atas Cremonese di kancah domestik membuktikan bahwa lini serang La Viola mulai panas.

Kembalinya Moise Kean dari cedera pergelangan kaki menjadi tambahan amunisi berharga untuk mendampingi Albert Gudmundsson yang menjadi pahlawan di leg pertama.

Baca juga : Preview Liga Konferensi: Mainz vs SK Sigma Olomouc, Laga Hidup Mati di MEWA Arena

Info Pertandingan:

Stadion: Zagłębiowski Park Sportowy, Sosnowiec

Wasit: Juan Martínez Munuera (Spanyol)

Agregat: 1-2 (Keunggulan Fiorentina)

Strategi dan Prediksi Laga

Rakow diprediksi akan mengandalkan fisik dan serangan balik cepat melalui Jonatan Braut Brunes. Di sisi lain, Fiorentina kemungkinan akan mencoba mengontrol penguasaan bola melalui kreativitas Rolando Mandragora di lini tengah untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Statistik (Leg 1) Fiorentina Rakow Penguasaan Bola 61% 39% Total Tembakan 18 7 Tembakan ke Gawang 6 3

Daftar Pemain Absen

Rakow: Vladyslav Kocherhin (Cedera ACL), Erick Otieno, Paweł Dawidowicz (Cedera).

Vladyslav Kocherhin (Cedera ACL), Erick Otieno, Paweł Dawidowicz (Cedera). Fiorentina: Manor Solomon, Luca Lezzerini (Cedera), Robin Gosens (Diragukan).

Mampukah Rakow menciptakan kejutan di hadapan publik sendiri, ataukah Fiorentina akan melaju ke perempat final untuk keempat kalinya secara beruntun? Menarik untuk dinantikan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.