Preview Liga Konferensi: Rayo Vallecano vs Samsunspor, Misi Sulit Red Lightning di Vallecas

Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi antara Rayo Vallecano dan Samsunspor

RAYO Vallecano menatap sejarah besar saat menjamu wakil Turki, Samsunspor, dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026, Jumat (20/3) dini hari WIB. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Estadio de Vallecas, klub asal Madrid ini memegang kendali penuh berkat kemenangan 3-1 pada pertemuan pertama.

Dominasi Rayo di Vallecas

Pasukan Inigo Perez menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. Keunggulan dua gol agregat memberikan fleksibilitas taktis bagi Rayo.

Sepanjang musim 2025/2026, Vallecas telah menjadi benteng yang angker bagi tim tamu. Catatan empat kemenangan beruntun di laga kandang Eropa menjadi bukti betapa sulitnya mencuri poin dari stadion berkapasitas 14.708 penonton ini.

Kondisi fisik pemain Rayo juga berada dalam level optimal. Setelah melakukan rotasi besar-besaran di kompetisi domestik melawan Levante, nama-nama seperti Isi Palazon dan sang pencetak brace di leg pertama, Alemao, dipastikan akan kembali menghiasi starting line-up.

Misi Mustahil Red Lightning

Samsunspor datang bukan tanpa harapan, namun tantangan yang mereka hadapi sangat terjal. Kekalahan di kandang sendiri pada leg pertama mengekspos celah di lini pertahanan mereka saat menghadapi transisi cepat.

Pelatih Thorsten Fink kemungkinan akan menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil menyerang sejak menit awal.

Harapan utama tim tamu tertumpu pada pundak Marius Mouandilmadji. Penyerang asal Chad tersebut merupakan predator di kotak penalti dan saat ini memimpin daftar top skor Liga Konferensi. Jika Samsunspor mampu mencetak gol cepat, tekanan psikologis akan berpindah ke kubu tuan rumah.

Statistik Pertandingan Leg 1 Kategori Samsunspor Rayo Vallecano Skor Akhir 1 3 Penguasaan Bola 63% 37% Tembakan Tepat Sasaran 5 5

Prediksi Jalannya Pertandingan

Samsunspor diprediksi akan mendominasi penguasaan bola seperti yang mereka lakukan di leg pertama. Namun, efisiensi Rayo Vallecano dalam serangan balik adalah ancaman nyata. Dengan dukungan penuh publik Vallecas, Rayo diunggulkan untuk memenangkan laga ini sekaligus mengunci tiket ke babak perempat final.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.