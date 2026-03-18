Preview Liga Europa: FC Porto vs VfB Stuttgart, Misi Die Schwaben Runtuhkan Benteng Dragao

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara FC Porto dan VfB Stuttgart

FC Porto akan menjamu wakil Jerman, VfB Stuttgart, dalam laga hidup mati leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di Estádio do Dragão, Portugal, Jumat (20/3) dini hari WIB. Pasukan Naga (Dragões) membawa modal kemenangan tipis 2-1 dari pertemuan pertama di Stuttgart.

Analisis Kekuatan Tim

FC Porto, di bawah arahan Francesco Farioli, menunjukkan kedewasaan bermain di level Eropa. Dengan mengandalkan duet bek tengah Jan Bednarek dan Jakub Kiwior, FC Porto menjadi tim yang sangat sulit ditembus di kandang.

Kecepatan William Gomes dan ketajaman Terem Moffi di lini depan akan kembali menjadi senjata utama untuk menghukum Stuttgart lewat serangan balik.

Baca juga : Preview VfB Stuttgart vs FC Porto: Misi Die Schwaben Redam Dragoes di MHPArena

Sementara itu, Stuttgart datang ke Portugal dengan misi berat namun bukan hal mustahil. Tim asuhan Sebastian Hoenes tetap setia dengan filosofi menyerang mereka. Deniz Undav, yang mencetak gol di leg pertama, akan menjadi tumpuan di lini depan didukung oleh kreativitas Angelo Stiller di lini tengah.

Statistik Kunci Leg 1 Skor: Stuttgart 1-2 Porto

Stuttgart 1-2 Porto Pencetak Gol: Terem Moffi (21'), Rodrigo Mora (27') | Deniz Undav (40')

Terem Moffi (21'), Rodrigo Mora (27') | Deniz Undav (40') Venue Leg 2: Estádio do Dragão, Porto

Prediksi Susunan Pemain

FC Porto (4-3-3)

Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Seko Fofana, Pablo Rosario, Gabriel Veiga; William Gomes, Terem Moffi, Borja Sainz.

VfB Stuttgart (4-2-3-1)

Alexander Nübel; Nikolas Nartey, Finn Jeltsch, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt; Atakan Karazor, Angelo Stiller; Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Führich; Ermedin Demirovic.

Baca juga : Preview Playoff Liga Europa: Celtic vs VfB Stuttgart, Misi Balas Dendam Die Schwaben Setelah 23 Tahun

Aspek FC Porto VfB Stuttgart Performa Terakhir Menang (vs Moreirense 3-0) Menang (vs RB Leipzig 1-0) Pemain Kunci Terem Moffi Deniz Undav Status Agregat Unggul 2-1 Tertinggal 1-2

Mampukah Stuttgart Membalikkan Keadaan?

Secara historis, bermain di Estádio do Dragão bukanlah tugas mudah bagi tim tamu. Porto belum terkalahkan di kandang dalam kompetisi Eropa musim ini. Namun, Stuttgart memiliki "Information Gain" berupa pengalaman mereka mengalahkan Celtic dengan skor telak di fase sebelumnya. Kuncinya adalah efektivitas dalam memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti, area di mana mereka gagal di leg pertama.

