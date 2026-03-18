Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Basuki Eka Purnama
19/3/2026 14:02
Preview Liga Europa Lyon vs Celta Vigo, Duel Panas di Groupama
Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Lyon dan Celta Vigo(chatgpt)

DUEL leg kedua babak 16 besar Liga Europa antara Lyon dan Celta Vigo diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi di Stadion Groupama, Jumat (20/3) dini hari WIB. Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Balaidos memberikan sedikit keuntungan psikologis bagi Lyon, namun absennya sejumlah pemain kunci akibat cedera menjadi tantangan besar bagi pelatih Paulo Fonseca.

Informasi Pertandingan

Venue Groupama Stadium, Lyon
Waktu Jumat, 20 Maret 2026 (02.45 WIB)
Wasit Akan ditentukan

Head-to-Head (H2H) Terakhir

  • 12/03/2026: Celta Vigo 1-1 Lyon (Europa League)
  • Pertemuan sebelumnya (Persahabatan/Lama): Lyon unggul tipis.

Prediksi Susunan Pemain

Lyon (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tolisso; Endrick, Nartey, Abner; Yaremchuk.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Alvarez; Aspas, Swedberg; Duran.

Kesimpulan

Lyon diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Kehadiran Endrick di lini depan diharapkan mampu membongkar pertahanan Celta yang kehilangan Oscar Mingueza.

Di sisi lain, Celta Vigo akan mengandalkan magis Iago Aspas untuk mencuri gol di tanah Prancis.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved