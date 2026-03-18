Preview Liga Europa Lyon vs Celta Vigo, Duel Panas di Groupama

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Lyon dan Celta Vigo

DUEL leg kedua babak 16 besar Liga Europa antara Lyon dan Celta Vigo diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi di Stadion Groupama, Jumat (20/3) dini hari WIB. Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Balaidos memberikan sedikit keuntungan psikologis bagi Lyon, namun absennya sejumlah pemain kunci akibat cedera menjadi tantangan besar bagi pelatih Paulo Fonseca.

Informasi Pertandingan Venue Groupama Stadium, Lyon Waktu Jumat, 20 Maret 2026 (02.45 WIB) Wasit Akan ditentukan

Head-to-Head (H2H) Terakhir

12/03/2026: Celta Vigo 1-1 Lyon (Europa League)

Pertemuan sebelumnya (Persahabatan/Lama): Lyon unggul tipis.

Prediksi Susunan Pemain

Lyon (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tolisso; Endrick, Nartey, Abner; Yaremchuk.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Alvarez; Aspas, Swedberg; Duran.

Baca juga : Preview Celta Vigo vs Lyon: Misi Kejutan Los Celestes di Balaidos

Kesimpulan

Lyon diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Kehadiran Endrick di lini depan diharapkan mampu membongkar pertahanan Celta yang kehilangan Oscar Mingueza.

Di sisi lain, Celta Vigo akan mengandalkan magis Iago Aspas untuk mencuri gol di tanah Prancis.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.