Preview Liga Europa Lyon vs Celta Vigo, Duel Panas di Groupama

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DUEL leg kedua babak 16 besar Liga Europa antara Lyon dan Celta Vigo diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi di Stadion Groupama, Jumat (20/3) dini hari WIB. Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Balaidos memberikan sedikit keuntungan psikologis bagi Lyon, namun absennya sejumlah pemain kunci akibat cedera menjadi tantangan besar bagi pelatih Paulo Fonseca.
|Venue
|Groupama Stadium, Lyon
|Waktu
|Jumat, 20 Maret 2026 (02.45 WIB)
|Wasit
|Akan ditentukan
Lyon (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tolisso; Endrick, Nartey, Abner; Yaremchuk.
Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Alvarez; Aspas, Swedberg; Duran.
Lyon diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Kehadiran Endrick di lini depan diharapkan mampu membongkar pertahanan Celta yang kehilangan Oscar Mingueza.
Di sisi lain, Celta Vigo akan mengandalkan magis Iago Aspas untuk mencuri gol di tanah Prancis.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
