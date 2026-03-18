Preview Liga Europa: Freiburg vs Genk, Misi Balas Dendam di Europa-Park

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Freiburg dan Genk

SC Freiburg akan menjamu KRC Genk dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di Europa-Park Stadion, Jumat (20/3) dini hari WIB. Tertinggal agregat 0-1, wakil Jerman ini dituntut untuk mencetak gol cepat guna menjaga asa lolos ke perempat final.

Analisis Pertandingan

Kekalahan di Belgia pekan lalu menunjukkan bahwa Freiburg kesulitan menghadapi transisi cepat Genk. Statistik menunjukkan Genk melepaskan 15 tembakan di leg pertama, jauh mengungguli Freiburg yang hanya mencatatkan 6 percobaan. Meski begitu, faktor kandang sering kali menjadi pemain ke-12 bagi Freiburg.

Julian Schuster harus memutar otak karena absennya Maximilian Eggestein di lini tengah. Kehilangan ini cukup krusial mengingat Eggestein adalah penyeimbang aliran bola tim. Di sisi lain, Genk yang kehilangan Zakaria El Ouahdi mungkin akan bermain lebih defensif untuk mempertahankan keunggulan satu gol mereka.

Statistik Pertemuan

Kategori SC Freiburg KRC Genk Hasil Leg 1 0 1 Rekor Kandang (UEL) 4 Menang, 0 Kalah -

Prediksi Jalannya Laga

Freiburg diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Vincenzo Grifo akan menjadi motor serangan dari sisi sayap. Jika mereka mampu mencetak gol di babak pertama, mentalitas Genk akan diuji. Namun, Genk memiliki kecepatan dalam diri Yira Sor yang sangat berbahaya dalam skema serangan balik.

Prediksi Media Indonesia: Freiburg 2-1 Genk (Lanjut ke Extra Time)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.