Preview Liga Europa: Midtjylland vs Nottingham Forest, Misi Balas Dendam The Tricky Trees di MCH Arena

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Midtjylland dan Nottingham Forest(chatgpt)

NOTTINGHAM Forest akan bertandang ke Denmark untuk menghadapi FC Midtjylland dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Europa pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Tertinggal agregat 0-1, The Tricky Trees wajib tampil sempurna untuk membalikkan keadaan di MCH Arena.

Analisis Pertandingan

Kekalahan di laga leg pertama di City Ground terasa sangat menyakitkan bagi skuad asuhan Vitor Pereira. Meski melepaskan lebih dari 20 tembakan, Forest gagal mencetak gol dan justru dihukum oleh tandukan Gue-sung Cho di menit-menit akhir. Masalah efisiensi di depan gawang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pereira jika tidak ingin tersingkir prematur dari kompetisi Eropa.

Di sisi lain, Midtjylland berada di atas angin. Klub asal Denmark ini memiliki catatan impresif saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dengan skema 3-5-2 yang solid, mereka diprediksi akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Aral Simsir dan Gue-sung Cho.

Kondisi Tim dan Cedera

Tuan rumah harus kehilangan pencetak gol terbanyak mereka, Franculino, karena cedera lutut. Namun, kembalinya Dario Osorio dari masa suspensi memberikan tambahan tenaga di sektor sayap. Philip Billing juga dipastikan menjadi motor serangan di lini tengah menghadapi mantan rekan-rekannya di Premier League.

Forest datang dengan skuad yang pincang. Sejumlah pilar seperti Chris Wood, Willy Boly, dan kiper Stefan Ortega masih absen karena cedera. Harapan Forest kini bertumpu pada kreativitas Morgan Gibbs-White dan ketajaman Igor Jesus di lini depan.

Data Pertandingan Detail Stadion MCH Arena, Herning Wasit Akan Diumumkan (UEFA) Prediksi Skor Midtjylland 1-1 Nottingham Forest (Agg: 2-1)

Prediksi Susunan Pemain

FC Midtjylland: Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Mbabu, Castillo, Billing, Bravo, Bak Jensen; Simsir, Gue-sung Cho.

Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Murillo, Morato; Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi; Hutchinson, Gibbs-White; Igor Jesus.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.