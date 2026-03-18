Preview Liga Champions: Liverpool vs Galatasaray, Misi Comeback The Reds di Anfield

LIVERPOOL akan menjamu Galatasaray dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 di Stadion Anfield, Kamis (19/3/2026) pukul 03.00 WIB. Kekalahan 0-1 di leg pertama memaksa The Reds untuk tampil menyerang total sejak menit awal.
Gol tunggal Mario Lemina di Istanbul, pekan lalu, menjadi pembeda. Meski dominan, Liverpool gagal mencetak gol balasan di Turki. Kini, di depan pendukung sendiri, Arne Slot berharap tuah Anfield yang sering melahirkan comeback bersejarah bisa terulang kembali.
Liverpool sedang berada dalam tren kurang stabil. Setelah takluk dari Galatasaray, mereka ditahan imbang Tottenham di Liga Inggris. Absennya Alexander Isak dan Wataru Endo sangat terasa di lini serang dan keseimbangan tengah. Namun, kembalinya Florian Wirtz dan Mohamed Salah ke starting XI diharapkan mampu membongkar pertahanan rapat tim tamu.
Galatasaray, di bawah asuhan Okan Buruk, tampil sangat solid secara kolektif. Meski kehilangan Davinson Sanchez di lini belakang karena suspensi, keberadaan Victor Osimhen di depan sangat berbahaya dalam skema serangan balik. Galatasaray akan berusaha meredam agresivitas Liverpool di 20 menit awal untuk membuat publik Anfield frustrasi.
|Kategori
|Detail
|Pertemuan Terakhir
|Galatasaray 1-0 Liverpool (11/03/2026)
|Performa Liverpool
|1 Menang, 1 Seri, 2 Kalah (4 Laga Terakhir)
|Performa Galatasaray
|4 Menang, 1 Seri (5 Laga Terakhir)
|Pencetak Gol Terbanyak UCL (Tim)
|Dominik Szoboszlai (Liverpool) / Victor Osimhen (Galatasaray)
Liverpool diprediksi akan menguasai penguasaan bola hingga 65%. Serangan dari sisi sayap melalui Jeremie Frimpong dan Mohamed Salah akan menjadi kunci. Sementara itu, Galatasaray akan menumpuk pemain di area penalti dan mengandalkan kecepatan Noa Lang serta kekuatan fisik Osimhen untuk mencuri gol tandang.
Meskipun dalam tekanan, Liverpool memiliki sejarah panjang membalikkan keadaan di Anfield. Jika mereka mampu mencetak gol cepat, mental Galatasaray bisa goyah. Namun, pertahanan ceroboh bisa berakibat fatal karena tim tamu memiliki penyelesaian akhir yang tajam lewat Osimhen.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
