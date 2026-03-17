Preview Liga Champions: Manchester City vs Real Madrid, Upaya Comeback Terbesar The Citizens di Etihad

Headline
MANCHESTER City berada di ujung tanduk saat bersiap menjamu Real Madrid dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Rabu (18/3) dini hari WIB. Kekalahan memilukan 0-3 di Santiago Bernabeu pada laga leg pertama, pekan lalu, memaksa Erling Haaland dkk untuk melakukan comeback terbesar dalam sejarah klub jika ingin tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi Eropa ini.
Kekalahan di leg pertama sepenuhnya disebabkan oleh performa fenomenal Federico Valverde yang mencetak hat-trick dalam tempo 42 menit. Meski Manchester City menguasai 58% aliran bola, mereka tampak tumpul di depan gawang Thibaut Courtois.
Di sisi lain, lini belakang City, yang dikawal Ruben Dias, harus bekerja ekstra keras meredam transisi cepat Madrid yang kini diperkuat Trent Alexander-Arnold di sisi kanan.
Pep Guardiola kemungkinan besar akan melakukan perjudian taktik dengan memasang Rayan Cherki dan talenta muda Nico O'Reilly untuk menambah kreativitas di lini tengah. Kabar baik bagi City, Gianluigi Donnarumma berada dalam motivasi tinggi setelah keberhasilannya menepis penalti Vinicius Junior di leg pertama.
Sementara itu, Real Madrid asuhan Alvaro Arbeloa diragukan bisa menurunkan Kylian Mbappe yang masih dalam pemulihan cedera lutut, namun Arda Guler yang sedang dalam performa menanjak siap menjadi motor serangan dari lini kedua bersama Brahim Diaz.
|Venue
|Stadion Etihad, Manchester
|Waktu
|Rabu, 18 Maret 2026, 03.00 WIB
|Wasit
|TBD
|Agregat
|0-3 (Keunggulan Real Madrid)
Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Rayan Ait Nouri; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki; Erling Haaland.
Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
Dengan agregat 3-0, Real Madrid secara matematis sudah menapakkan satu kaki di perempat final. Namun, dalam sepak bola Eropa, Etihad Stadium dikenal sering menghadirkan drama yang tak terduga. Mampukah City membalikkan keadaan, atau Madrid akan kembali menegaskan dominasi mereka sebagai raja Eropa?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved