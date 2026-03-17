Preview Liga Champions: Manchester City vs Real Madrid, Upaya Comeback Terbesar The Citizens di Etihad

Ilustrasi(chatgpt)

MANCHESTER City berada di ujung tanduk saat bersiap menjamu Real Madrid dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Rabu (18/3) dini hari WIB. Kekalahan memilukan 0-3 di Santiago Bernabeu pada laga leg pertama, pekan lalu, memaksa Erling Haaland dkk untuk melakukan comeback terbesar dalam sejarah klub jika ingin tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi Eropa ini.

Misi Berat Mengejar Defisit Tiga Gol

Kekalahan di leg pertama sepenuhnya disebabkan oleh performa fenomenal Federico Valverde yang mencetak hat-trick dalam tempo 42 menit. Meski Manchester City menguasai 58% aliran bola, mereka tampak tumpul di depan gawang Thibaut Courtois.

Di sisi lain, lini belakang City, yang dikawal Ruben Dias, harus bekerja ekstra keras meredam transisi cepat Madrid yang kini diperkuat Trent Alexander-Arnold di sisi kanan.

Kondisi Tim Terkini

Pep Guardiola kemungkinan besar akan melakukan perjudian taktik dengan memasang Rayan Cherki dan talenta muda Nico O'Reilly untuk menambah kreativitas di lini tengah. Kabar baik bagi City, Gianluigi Donnarumma berada dalam motivasi tinggi setelah keberhasilannya menepis penalti Vinicius Junior di leg pertama.

Sementara itu, Real Madrid asuhan Alvaro Arbeloa diragukan bisa menurunkan Kylian Mbappe yang masih dalam pemulihan cedera lutut, namun Arda Guler yang sedang dalam performa menanjak siap menjadi motor serangan dari lini kedua bersama Brahim Diaz.

Detail Pertandingan Venue Stadion Etihad, Manchester Waktu Rabu, 18 Maret 2026, 03.00 WIB Wasit TBD Agregat 0-3 (Keunggulan Real Madrid)

Prediksi Susunan Pemain

Manchester City (4-1-4-1)

Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Rayan Ait Nouri; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki; Erling Haaland.

Real Madrid (4-4-2)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior.

Statistik Kunci & Fakta Pertandingan

Dominasi Valverde: Federico Valverde mencatatkan rating sempurna 10 di leg pertama menurut berbagai situs statistik olahraga.

Manchester City belum pernah kalah di Etihad Stadium dalam 12 laga terakhir di semua kompetisi.

Los Blancos mencetak 27 gol dalam 11 laga Liga Champions musim ini, rata-rata lebih dari 2 gol per pertandingan.

Ini adalah musim kelima berturut-turut kedua tim bertemu di fase gugur Liga Champions.

Dengan agregat 3-0, Real Madrid secara matematis sudah menapakkan satu kaki di perempat final. Namun, dalam sepak bola Eropa, Etihad Stadium dikenal sering menghadirkan drama yang tak terduga. Mampukah City membalikkan keadaan, atau Madrid akan kembali menegaskan dominasi mereka sebagai raja Eropa?

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.