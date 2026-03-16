Preview Serie A: Cremonese vs Fiorentina, Duel Antara Dua Klub Papan Bawah

Laga Serie A antara Cremonese dan Fiorentina

PEKAN ke-29 Serie A 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara dua tim yang tengah berjuang menghindari jerat degradasi, Cremonese dan Fiorentina. Pertandingan yang akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Selasa (17/3) dini hari WIB ini diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi mengingat posisi kedua tim di klasemen yang sangat berhimpitan.

Cremonese saat ini menempati peringkat ke-18 dengan koleksi 24 poin, hanya terpaut satu angka dari Fiorentina yang berada tepat di atas mereka (peringkat 17). Bagi tuan rumah, laga ini adalah kesempatan emas untuk keluar dari zona merah sekaligus memutus tren negatif 14 laga tanpa kemenangan di liga domestik.

Krisis Lini Belakang vs Tumpulnya Lini Depan

Masalah utama yang dihadapi pelatih Davide Nicola adalah rapuhnya barisan pertahanan La Cremo. Statistik menunjukkan bahwa Cremonese telah kebobolan dua gol atau lebih dalam lima dari enam pertandingan terakhir mereka di Serie A.

Kehadiran kiper berpengalaman Emil Audero diharapkan mampu memberikan ketenangan, namun koordinasi lini belakang yang digalang Matteo Bianchetti masih sering kecolongan dalam situasi bola mati.

Sementara itu, Fiorentina datang dengan kepercayaan diri yang sedikit lebih baik. Meski masih terseok-seok di liga, skuat asuhan Paolo Vanoli baru saja meraih kemenangan penting 2-1 atas Rakow Czestochowa di kompetisi Eropa. Kembalinya David de Gea di bawah mistar dan kreativitas Nicolò Fagioli di lini tengah menjadi kunci bagi La Viola untuk mencuri poin penuh di Cremona.

Data dan Fakta Pertandingan

Aspek Detail Head-to-Head (5 Laga Terakhir) Fiorentina 4 Menang, 1 Imbang, Cremonese 0 Menang Performa Cremonese L-L-L-D-L (Tanpa kemenangan dalam 14 laga) Performa Fiorentina D-L-W-W-D (Termasuk laga Eropa) Pemain Kunci Federico Bonazzoli (Cremonese) & Albert Gudmundsson (Fiorentina)

Prediksi Jalannya Laga

Pertandingan ini diperkirakan akan berjalan sangat hati-hati di awal babak pertama. Fiorentina kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola dengan formasi 4-1-4-1, mengandalkan lebar lapangan melalui Robin Gosens dan Dodô. Sebaliknya, Cremonese akan bermain lebih reaktif dengan mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin oleh penyerang veteran Jamie Vardy.

Secara kualitas individu, Fiorentina memang sedikit diunggulkan. Namun, motivasi tinggi Cremonese untuk memutus kutukan di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi pembeda. Hasil imbang menjadi prediksi yang paling masuk akal bagi kedua tim yang sama-sama takut kehilangan poin krusial ini.

Catatan Redaksi: Kekalahan bagi Cremonese dalam laga ini akan membuat peluang mereka bertahan di Serie A semakin menipis, mengingat kompetisi hanya menyisakan sembilan pertandingan setelah pekan ini.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.