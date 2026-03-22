Preview Serie A: Atalanta vs Verona: Misi Bangkit La Dea Usai Terdepak dari Liga Champions

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ATALANTA akan menjamu Verona dalam laga pekan ke-30 Serie A 2025/2026, Minggu (22/3/2026). Pertandingan yang berlangsung di New Balance Arena, Bergamo ini menjadi kesempatan emas bagi tuan rumah untuk memutus tren negatif setelah tersingkir dari Liga Champions.
Skuad asuhan Raffaele Palladino itu, saat ini, berada di posisi ketujuh klasemen dengan koleksi 47 poin. Kemenangan menjadi harga mati jika mereka ingin terus bersaing memperebutkan posisi empat besar. Sebaliknya, Verona semakin terbenam di dasar klasemen setelah hanya mengumpulkan 18 poin dari 29 laga.
Atalanta memiliki catatan kandang yang impresif di 2026, memenangkan lima dari enam pertandingan terakhir mereka di Bergamo. Kehadiran Nikola Krstovic di lini depan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Verona yang merupakan yang terburuk di liga musim ini.
Verona, meski sempat menang 3-1 atas Atalanta di putaran pertama, kini tengah dalam kondisi rapuh. Kehilangan pilar di lini belakang akibat cedera membuat tim asuhan Paolo Zanetti diprediksi akan bermain sangat defensif dan mengandalkan serangan balik lewat Gift Orban.
|Tim
|Prediksi Starting XI
|Atalanta (1-3-6-1)
|Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, Zalewski, Sulemana, Pasalic, de Roon, Bellanova; Krstovic.
|Verona (1-3-5-2)
|Montipo; Edmundsson, Bella-Kotchap, Nelsson; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Sarr, Bowie.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Inter Milan ingin mengamankan jalan menuju Scudetto, sementara Fiorentina tengah dalam tren positif untuk menjauh dari zona bawah
Preview laga Serie A AS Roma vs Lecce 23 Maret 2026. Roma krisis pemain depan, Lecce incar poin untuk keluar dari zona degradasi. Cek jadwal & prediksi.
Preview mendalam Bologna vs Lazio di Serie A 2026. Analisis taktik, kondisi tim setelah Liga Europa, dan prediksi skor di Stadio Renato Dall'Ara.
Como 1907 menjamu Pisa di Serie A 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis taktik Cesc Fabregas untuk amankan posisi empat besar.
