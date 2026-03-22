Preview Serie A: Atalanta vs Verona: Misi Bangkit La Dea Usai Terdepak dari Liga Champions

Laga Serie A antara Atalanta dan Verona

ATALANTA akan menjamu Verona dalam laga pekan ke-30 Serie A 2025/2026, Minggu (22/3/2026). Pertandingan yang berlangsung di New Balance Arena, Bergamo ini menjadi kesempatan emas bagi tuan rumah untuk memutus tren negatif setelah tersingkir dari Liga Champions.

Skuad asuhan Raffaele Palladino itu, saat ini, berada di posisi ketujuh klasemen dengan koleksi 47 poin. Kemenangan menjadi harga mati jika mereka ingin terus bersaing memperebutkan posisi empat besar. Sebaliknya, Verona semakin terbenam di dasar klasemen setelah hanya mengumpulkan 18 poin dari 29 laga.

Analisis Kekuatan Tim

Atalanta memiliki catatan kandang yang impresif di 2026, memenangkan lima dari enam pertandingan terakhir mereka di Bergamo. Kehadiran Nikola Krstovic di lini depan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Verona yang merupakan yang terburuk di liga musim ini.

Verona, meski sempat menang 3-1 atas Atalanta di putaran pertama, kini tengah dalam kondisi rapuh. Kehilangan pilar di lini belakang akibat cedera membuat tim asuhan Paolo Zanetti diprediksi akan bermain sangat defensif dan mengandalkan serangan balik lewat Gift Orban.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI Atalanta (1-3-6-1) Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, Zalewski, Sulemana, Pasalic, de Roon, Bellanova; Krstovic. Verona (1-3-5-2) Montipo; Edmundsson, Bella-Kotchap, Nelsson; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Sarr, Bowie.

Data Pertandingan

Stadion: New Balance Arena, Bergamo.

Waktu: Minggu, 22 Maret 2026, Pukul 21.00 WIB.

Wasit: Akan diumumkan.

Catatan Redaksi: Atalanta diprediksi akan menang dengan selisih lebih dari dua gol mengingat rekor buruk Verona saat bermain tandang musim ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.