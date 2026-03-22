Preview Ligue 1: Nantes vs Strasbourg: Ujian Berat Vahid Halilhodzic di La Beaujoire

Laga Ligue 1 antara Nantes dan Strasbourg

LAGA pekan ke-27 Ligue 1 2026 akan menyajikan duel krusial antara Nantes dan Strasbourg di Stade de la Beaujoire, Minggu (22/3). Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin biasa, melainkan pertarungan hidup-mati bagi tuan rumah yang sedang terjerembab di zona merah.

Nantes, saat ini, berada di posisi ke-17 klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 17 poin dari 25 laga. Kondisi ini memaksa manajemen melakukan langkah drastis dengan memanggil kembali pelatih veteran Vahid Halilhodzic.

Pelatih tertua dalam sejarah Ligue 1 ini diharapkan mampu memberikan keajaiban instan untuk memutus tren negatif tujuh kekalahan dari delapan laga terakhir.

Di sisi lain, Strasbourg datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim tamu baru saja memastikan tiket ke perempat final Liga Konferensi UEFA. Meski performa mereka di liga domestik banyak diwarnai hasil imbang, Strasbourg tetap menjadi favorit berkat rekor impresif mereka yang selalu menang dalam empat pertemuan terakhir melawan Les Canaris.

Lokasi Pertandingan

Stadion: Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

Kota: Nantes, Prancis

Prediksi Susunan Pemain

Nantes (3-5-2)

Anthony Lopes; Chidozie Awaziem, Ali Yousef Musrati, Nicolas Cozza; Fabien Centonze, Johann Lepenant, Mohamed Kaba, Louis Leroux, Deiver Machado; Ignatius Ganago, Matthis Abline.

Strasbourg (4-2-3-1)

Mike Penders; Abdoul Ouattara, Guela Doue, Andrew Omobamidele, Lucas Hoegsberg; Valentin Barco, Samir El Mourabet; Gessime Yassine, Julio Enciso, Martial Godo; Joaquin Panichelli.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Detail Head-to-Head Terakhir Strasbourg 1-0 Nantes (Agustus 2025) Rekor Kandang Nantes W2, D2, L9 (Terburuk di Ligue 1) Performa Strasbourg Tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir (Semua Kompetisi) Pencetak Gol Utama Matthis Abline (Nantes) vs Joaquin Panichelli (Strasbourg)

Analisis Taktik: Nantes di bawah Halilhodzic kemungkinan akan bermain lebih pragmatis dengan lima pemain belakang saat bertahan untuk meredam kecepatan Martial Godo dan Julio Enciso. Kehadiran Chidozie Awaziem di jantung pertahanan akan menjadi kunci bagi Nantes untuk menahan gempuran Strasbourg yang sangat dominan dalam penguasaan bola (rata-rata 53.2%).

Apakah magis Vahid Halilhodzic akan langsung terasa di Stade de la Beaujoire, ataukah Strasbourg akan melanjutkan dominasi mereka atas Les Canaris? Menarik untuk dinantikan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.