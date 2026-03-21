Preview Ligue 1: Nice vs PSG, Misi Les Parisiens Perlebar Jarak di Puncak

Laga Ligue 1 Nice vs PSG(chatgpt)

PERTARUNGAN pekan ke-27 Ligue 1 2025/2026 akan menyajikan laga antara OGC Nice menjamu Paris Saint-Germain (PSG). Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras di tabel klasemen.

Informasi Pertandingan Kompetisi: Ligue 1 (Pekan 27)

Ligue 1 (Pekan 27) Stadion: Allianz Riviera

Allianz Riviera Kota: Nice, Prancis

Nice, Prancis Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026

Analisis Pertandingan

Paris Saint-Germain (PSG) saat ini memimpin klasemen dengan 57 poin. Meskipun persaingan dengan Lens sangat ketat, skuat Luis Enrique menunjukkan mentalitas juara, terutama setelah performa impresif di kancah Eropa. PSG diprediksi akan mengandalkan kreativitas Vitinha di lini tengah dan ketajaman Khvicha Kvaratskhelia di sisi sayap.

Sementara itu, Nice berada dalam posisi sulit di peringkat ke-15. Masalah utama Les Aiglons adalah rapuhnya lini belakang yang sudah kebobolan 48 gol. Dukungan publik Allianz Riviera diharapkan mampu menjadi pemain ke-12 untuk menahan gempuran tim tamu.

Baca juga : Preview Ligue 1: Auxerre vs PSG, Menguji Mental Juara Les Parisiens di Burgundy

Statistik Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 01/11/2025 PSG vs Nice 1 - 0 25/04/2025 PSG vs Nice 1 - 3 06/10/2024 Nice vs PSG 1 - 1 15/05/2024 Nice vs PSG 1 - 2 13/03/2024 PSG vs Nice 3 - 1

Prediksi Lineup

OGC Nice (3-5-2) Diouf; Mendy, Dante, Bah; Clauss, Sanson, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Carlos, Wahi. PSG (4-3-3) Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Fernandez; Dembele, Kvaratskhelia, Barcola.

Data dan Fakta Menarik

PSG adalah tim dengan penguasaan bola tertinggi di Ligue 1 (66%).

Bradley Barcola memimpin daftar pencetak gol PSG musim ini dengan 10 gol di liga.

Nice hanya memenangkan 2 dari 7 laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi.

Pertemuan terakhir di Allianz Riviera berakhir imbang 1-1 pada musim lalu.

Dengan kondisi skuat yang lebih lengkap dan motivasi untuk menjaga jarak dari Lens, PSG diprediksi akan mendominasi jalannya laga sejak menit awal. Namun, serangan balik Nice melalui Elye Wahi tetap harus diwaspadai oleh lini pertahanan Les Parisiens.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.