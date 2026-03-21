Preview Ligue 1: Nice vs PSG, Misi Les Parisiens Perlebar Jarak di Puncak

PERTARUNGAN pekan ke-27 Ligue 1 2025/2026 akan menyajikan laga antara OGC Nice menjamu Paris Saint-Germain (PSG). Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras di tabel klasemen.
Paris Saint-Germain (PSG) saat ini memimpin klasemen dengan 57 poin. Meskipun persaingan dengan Lens sangat ketat, skuat Luis Enrique menunjukkan mentalitas juara, terutama setelah performa impresif di kancah Eropa. PSG diprediksi akan mengandalkan kreativitas Vitinha di lini tengah dan ketajaman Khvicha Kvaratskhelia di sisi sayap.
Sementara itu, Nice berada dalam posisi sulit di peringkat ke-15. Masalah utama Les Aiglons adalah rapuhnya lini belakang yang sudah kebobolan 48 gol. Dukungan publik Allianz Riviera diharapkan mampu menjadi pemain ke-12 untuk menahan gempuran tim tamu.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|01/11/2025
|PSG vs Nice
|1 - 0
|25/04/2025
|PSG vs Nice
|1 - 3
|06/10/2024
|Nice vs PSG
|1 - 1
|15/05/2024
|Nice vs PSG
|1 - 2
|13/03/2024
|PSG vs Nice
|3 - 1
Diouf; Mendy, Dante, Bah; Clauss, Sanson, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Carlos, Wahi.
Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Fernandez; Dembele, Kvaratskhelia, Barcola.
Dengan kondisi skuat yang lebih lengkap dan motivasi untuk menjaga jarak dari Lens, PSG diprediksi akan mendominasi jalannya laga sejak menit awal. Namun, serangan balik Nice melalui Elye Wahi tetap harus diwaspadai oleh lini pertahanan Les Parisiens.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
