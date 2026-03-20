Preview Ligue 1: Lens vs Angers, Misi Bangkit Les Sang et Or

RC Lens akan menjamu Angers SCO di Stade Bollaert-Delelis dalam lanjutan pekan ke-27 Ligue 1 musim 2025/2026, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi tim asuhan Pierre Sage yang tengah bersaing ketat dengan Paris Saint-Germain (PSG) di puncak klasemen. Setelah kekalahan tipis 1-2 dari Lorient pekan lalu, Les Sang et Or wajib meraih poin penuh untuk menjaga asa juara mereka tetap hidup.

Kondisi Tim dan Berita Pemain

Lens menghadapi tantangan besar di lini pertahanan akibat badai cedera. Absennya Jonathan Gradit dan Samson Baidoo memaksa pelatih Pierre Sage mengandalkan duet bek muda Ismaëlo Ganiou dan Nidal Celik untuk mendampingi Malang Sarr. Di lini depan, Odsonne Édouard tetap menjadi tumpuan utama setelah tampil tajam sepanjang musim ini.

Di kubu tamu, Angers SCO juga harus tampil pincang tanpa Carlens Arcus dan kiper utama Hervé Koffi. Oumar Pona diprediksi akan menjadi starter di bawah mistar gawang. Kabar baik bagi Angers adalah kembalinya Yassin Belkhdim yang telah menyelesaikan masa suspensinya.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori RC Lens Angers SCO Posisi Klasemen 2 12 Poin 56 32 Rataan Gol per Laga 1.88 0.88

Prediksi Susunan Pemain

RC Lens (3-4-2-1): Robin Risser; Nidal Celik, Ismaëlo Ganiou, Malang Sarr; Saud Abdulhamid, Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson, Matthieu Udol; Florian Thauvin, Abdallah Sima; Odsonne Édouard.

Angers SCO (3-5-2): Oumar Pona; Marius Courcoul, Ousmane Camara, Jordan Lefort; Lilian Rao-Lisoa, Pierrick Capelle, Haris Belkebla, Branco van den Boomen, Florent Hanin; Amine Sbaï, Prosper Peter.

Analisis Pertandingan

Bermain di kandang sendiri, Lens memiliki rekor yang sangat solid melawan tim-tim papan bawah. Dengan dukungan penuh suporter di Stade Bollaert-Delelis, mereka diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal. Angers kemungkinan besar akan bermain defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Amine Sbaï.

Melihat performa head-to-head di mana Lens memenangkan enam pertemuan terakhir, tim tuan rumah jauh lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin dan kembali menempel ketat PSG di puncak klasemen.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.