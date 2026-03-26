Preview Playoff Piala Dunia 2026: Turki vs Rumania, Misi Akhiri Penantian 24 Tahun di Babak Play-off

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Tüpraş Stadyumu, Istanbul, pada Jumat (27/3) dini hari WIB. timnas Turki dan timnas Rumania akan saling sikut dalam laga semifinal play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa demi satu tiket ke babak final menghadapi pemenang antara timnas Slovakia atau timnas Kosovo.

Analisis Kekuatan Tim

Turki memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan progres signifikan di bawah arahan Vincenzo Montella. Kehadiran bintang muda Real Madrid, Arda Guler, serta penyerang tajam Juventus, Kenan Yildiz, memberikan dimensi serangan yang sangat dinamis bagi Ay-Yildizlilar. Dukungan penuh dari publik Istanbul diprediksi akan membuat Turki tampil menekan sejak menit awal.

Namun, Rumania bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun secara peringkat FIFA berada di bawah Turki, tim asuhan Mircea Lucescu memiliki sejarah dominasi dalam rekor pertemuan (H2H).

Absennya kiper utama Ionut Radu menjadi tantangan besar, namun kolektivitas lini tengah yang dipimpin Razvan Marin dan kreativitas Ianis Hagi tetap menjadi ancaman nyata lewat skema serangan balik cepat.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş Park), Istanbul

Waktu: Kamis, 26 Maret 2026 | 17:00 UTC (00:00 WIB, Jumat 27 Maret)

Prediksi Susunan Pemain

Posisi Turki (4-2-3-1) Rumania (4-3-3) Kiper Ugurcan Cakir Stefan Tarnovanu Belakang Muldur, Bardakci, Akaydin, Kadioglu Ratiu, Ghita, Burca, Bancu Tengah Calhanoglu, Yuksek; Guler, Yildiz, Akturkoglu Dragomir, Screciu, Tanase Depan Deniz Gul Man, Birligea, Hagi

Statistik dan Fakta Pertandingan

Turki hanya kalah sekali dalam 10 laga kandang terakhir mereka.

Rumania memenangkan pertemuan terakhir kedua tim (2-0) pada laga persahabatan tahun 2017.

Turki mencetak rata-rata 2,5 gol per pertandingan selama fase kualifikasi grup.

Penampilan terakhir Turki di Piala Dunia adalah tahun 2002 (Juara 3), sedangkan Rumania tahun 1998.

Akankah keajaiban Arda Guler membawa Turki selangkah lebih dekat ke Amerika Utara, ataukah disiplin taktik Mircea Lucescu yang akan membungkam publik Istanbul? Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.