Preview Playoff Piala Dunia 2026: Turki vs Rumania, Misi Akhiri Penantian 24 Tahun di Babak Play-off

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Tüpraş Stadyumu, Istanbul, pada Jumat (27/3) dini hari WIB. timnas Turki dan timnas Rumania akan saling sikut dalam laga semifinal play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa demi satu tiket ke babak final menghadapi pemenang antara timnas Slovakia atau timnas Kosovo.
Turki memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan progres signifikan di bawah arahan Vincenzo Montella. Kehadiran bintang muda Real Madrid, Arda Guler, serta penyerang tajam Juventus, Kenan Yildiz, memberikan dimensi serangan yang sangat dinamis bagi Ay-Yildizlilar. Dukungan penuh dari publik Istanbul diprediksi akan membuat Turki tampil menekan sejak menit awal.
Namun, Rumania bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun secara peringkat FIFA berada di bawah Turki, tim asuhan Mircea Lucescu memiliki sejarah dominasi dalam rekor pertemuan (H2H).
Absennya kiper utama Ionut Radu menjadi tantangan besar, namun kolektivitas lini tengah yang dipimpin Razvan Marin dan kreativitas Ianis Hagi tetap menjadi ancaman nyata lewat skema serangan balik cepat.
|Posisi
|Turki (4-2-3-1)
|Rumania (4-3-3)
|Kiper
|Ugurcan Cakir
|Stefan Tarnovanu
|Belakang
|Muldur, Bardakci, Akaydin, Kadioglu
|Ratiu, Ghita, Burca, Bancu
|Tengah
|Calhanoglu, Yuksek; Guler, Yildiz, Akturkoglu
|Dragomir, Screciu, Tanase
|Depan
|Deniz Gul
|Man, Birligea, Hagi
Akankah keajaiban Arda Guler membawa Turki selangkah lebih dekat ke Amerika Utara, ataukah disiplin taktik Mircea Lucescu yang akan membungkam publik Istanbul? Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved