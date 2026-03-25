Ambisi Riccardo Calafiori Bawa Timnas Italia Akhiri Penantian Piala Dunia

Bek timnas Italia Riccardo Calafiori (kiri)(AFP/KENZO TRIBOUILLARD)

BEK sayap Timnas Italia, Riccardo Calafiori, menegaskan ambisi besarnya untuk membawa Gli Azzurri menembus putaran final Piala Dunia 2026. Italia dijadwalkan melakoni laga krusial babak play-off Kualifikasi zona Eropa demi mengakhiri absen panjang mereka di turnamen sepak bola bergengsi tersebut.

Dikutip dari laman resmi federasi, Rabu (25/3), Calafiori menyatakan tampil di Piala Dunia adalah impian masa kecilnya.

Ia berkomitmen memberikan performa maksimal demi memastikan Italia kembali ke panggung dunia setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi 2014 di Brasil.

Baca juga : FIGC Pertimbangkan Usulan Penundaan Pekan ke-30 Serie A

"Menuju ke Piala Dunia adalah mimpi masa kecil. Saya tak sabar untuk memainkan pertandingan ini. Tekanan selalu ada, tidak ada artinya untuk menghindari itu," tegas Calafiori.

Kegagalan Italia dalam dua edisi terakhir (2018 dan 2022) menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Luciano Spalletti. Calafiori menyadari besarnya ekspektasi publik, namun ia memilih untuk menghadapinya dengan optimisme.

"Kami tahu betapa pentingnya untuk lolos, kami semua menginginkan hal yang sama. Mari mencoba untuk mewujudkan itu dan berpikir secara positif," sambungnya.

Baca juga : Italia vs Moldova, Azzurri Persembahkan Kemenangan di Laga Pamungkas Luciano Spalletti

Langkah awal Italia untuk menyudahi penantian panjang ini akan dimulai pada babak semifinal play-off Jalur A melawan Irlandia Utara. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gewiss, Bergamo, pada Kamis (26/3) waktu setempat.

Menjelang laga hidup-mati tersebut, Calafiori mengingatkan rekan-rekannya untuk menjaga konsentrasi penuh sejak menit awal. Ia secara khusus menyoroti potensi ancaman lawan melalui situasi bola mati yang kerap menjadi penentu dalam sepak bola modern.

"Kita harus fokus pada bola mati melawan mereka karena mereka (Irlandia Utara) bisa sangat berbahaya, tetapi kita juga bisa berbahaya. Bola mati dalam sepak bola modern dapat membuat perbedaan," jelas pemain Arsenal tersebut.

Kemenangan atas Irlandia Utara menjadi harga mati bagi Italia jika ingin menjaga asa lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026 mendatang. (Ant/Z-1)