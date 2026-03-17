Meksiko Dukung Iran Tetap Bermain di Piala Dunia 2026

PRESIDEN Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bahwa negaranya tidak akan keberatan menjadi tuan rumah pertandingan Iran di Piala Dunia 2026, jika badan pengatur sepak bola FIFA menyetujuinya.
Federasi sepak bola Iran telah meminta FIFA untuk memindahkan pertandingan Piala Dunia mereka ke Meksiko dari Amerika Serikat karena kekhawatiran tentang keselamatan para pemainnya setelah AS melancarkan serangan udara gabungan ke negara tersebut.
Federasi sepak bola Iran tengah berupaya memindahkan lokasi pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan keamanan akibat perang di Timur Tengah.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Iran di Meksiko menyatakan negosiasi dengan FIFA sedang berlangsung. Kekhawatiran utama berkaitan dengan jaminan keamanan bagi tim nasional Iran jika harus bertanding di wilayah Amerika Serikat.
Ketua Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj menegaskan timnya tidak akan mengambil risiko. Ia menambahkan pihaknya kini berupaya agar seluruh pertandingan Iran di Piala Dunia dapat digelar di Meksiko.
“Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan tidak bisa menjamin keamanan tim nasional Iran, maka kami tentu tidak akan datang ke Amerika,” ujarnya.
“Kami sedang bernegosiasi dengan FIFA untuk memindahkan laga Iran ke Meksiko,” katanya.
Sedianya, Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles sebelum bertemu Mesir di Seattle. Sementara itu, markas tim selama turnamen direncanakan berada di Tucson, Arizona.
Duta Besar Iran untuk Meksiko Abolfazl Pasandideh mengkritik pemerintah Amerika Serikat terkait persoalan teknis jelang turnamen. Ia menyoroti kurangnya kerja sama dalam penerbitan visa serta dukungan logistik bagi delegasi Iran.
“Kami juga telah mengusulkan kepada FIFA agar pertandingan Iran dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Hingga kini, FIFA belum memberikan tanggapan atas permintaan tersebut. Iran sebelumnya sempat memberi sinyal mundur namun situasi semakin memanas setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut tim Iran tetap diterima tetapi tidak menjamin keselamatan mereka.
Komentar tersebut memicu reaksi keras dari Iran. Pihak Iran menegaskan tidak ada pihak yang berhak menghalangi keikutsertaan timnas mereka di Piala Dunia. (Aljzeera/AFP/P-3)
Jumlah tentara AS yang terluka dalam perang Iran melonjak jadi 200 orang. Simak daftar prajurit yang gugur, update Centcom, dan eskalasi konflik Timur Tengah.
Emanuel Fabian, jurnalis Times of Israel, diperas penjudi Polymarket senilai jutaan dolar untuk mengubah berita serangan rudal Iran. Simak kronologinya.
Militer AS kerahkan drone MQ-9 Reaper untuk serang situs militer Iran. Simak strategi drone war AS dan penggunaan bom SDB yang mematikan di langit Teheran.
Pemerintah AS menginginkan Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Australia, Kanada, yordania, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Teluk untuk bergabung dalam koalisi tersebut.
Trump sempat memahami lebih baik daripada presiden modern mana pun bagaimana menerapkan kekuatan militer secara tegas tanpa menyeret kita ke dalam perang yang tak berkesudahan.
Schirgi menjelaskan bahwa pihak penyelenggara terus memantau perkembangan situasi global sambil bekerja sama dengan mitra federal.
Situasi keamanan di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan global setelah operasi militer pekan lalu yang menewaskan gembong narkoba, Nemesio Oseguera Cervantes.
MEKSIKO dan Irlandia tetap menggelar pertandingan persahabatan pekan ini meskipun terjadi kerusuhan akibat Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera tewas, memunculkan isu piala dunia 2026 pindah lokasi
FIFA angkat bicara mengenai kemungkinan lokasi Piala Dunia 2026 pindah. Pada musim panas ini, Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
55 orang tewas di berbagai wilayah Meksiko menyusul operasi yang menewaskan Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho selaku pemimpin Kartel Jalisco Generasi Baru (CJNG)
