Penasihat Trump Sebut AS Tak Ingin Konflik Iran Berlarut Lebih dari Tiga Bulan

PENASIHAT kebijakan luar negeri untuk kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) George Papadopoulos, menyatakan pemerintahan Donald Trump tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Iran.
"Bukan kepentingan Amerika jika perang ini berlangsung lebih dari tiga bulan dan itulah mengapa saya percaya tiga bulan, pada akhirnya, akan menjadi batas maksimal yang akan digunakan Amerika untuk terlibat dalam perang ini," kata Papadopoulos dalam sebuah wawancara yang dilansir AFP, Kamis (26/3).
Ia menambahkan memperpanjang konflik tidak akan memberikan keuntungan, tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi Eropa dan Israel. Selain itu, durasi perang yang terlalu lama berpotensi berdampak pada dinamika politik domestik AS.
Papadopoulos juga menyinggung konteks politik dalam negeri, mengingat Pemilihan paruh waktu AS 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026. Pemilu tersebut akan menentukan komposisi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta sepertiga kursi Senat.
Ketegangan meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran yang mengakibatkan kerusakan serta korban sipil.
Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer milik AS di kawasan Timur Tengah.
Pada awalnya, Washington dan Tel Aviv menyatakan operasi tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman dari program nuklir Iran.
Namun, kemudian muncul penegasan bahwa tujuan serangan juga berkaitan dengan keinginan untuk mendorong perubahan kekuasaan di Iran.
Situasi ini menandai eskalasi konflik yang semakin kompleks, dengan pertimbangan militer, politik, dan geopolitik yang saling berkaitan. (Z-2)
