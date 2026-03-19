Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Cahya Mulyana
19/3/2026 23:27
Terbebani Blokade di Selat Hormuz, AS Bakal Kendurkan Sanksi untuk Iran
Kapal tanker pengangangkut minyak.(Antara)

AMERIKA Serikat (AS) mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap minyak Iran yang tersimpan di kapal tanker lepas pantai guna menambah pasokan global dan menekan harga energi, kata Menteri Keuangan Scott Bessent, Kamis.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin mencabut sanksi terhadap minyak Iran yang berada di laut. Jumlahnya sekitar 140 juta barel,” ujar Bessent kepada Fox News.

Ia menambahkan bahwa volume tersebut setara dengan pasokan selama sekitar 10 hari hingga dua minggu, tergantung pada metode perhitungan.

Pernyataan itu muncul di tengah eskalasi konflik kawasan sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai respons, Iran melancarkan serangan drone dan rudal di berbagai wilayah serta menutup secara efektif Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi global.

Selat tersebut biasanya dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20% perdagangan gas alam cair (LNG) dunia, sehingga gangguan di kawasan itu memicu tekanan signifikan pada pasar energi global.

Bessent mengatakan bahwa Amerika Serikat berencana memanfaatkan pasokan minyak Iran tersebut untuk menekan harga energi dalam jangka pendek, selama 10 hingga 14 hari ke depan "saat kami melanjutkan kampanye ini." (Ant/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
