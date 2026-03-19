Terbebani Blokade di Selat Hormuz, AS Bakal Kendurkan Sanksi untuk Iran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
AMERIKA Serikat (AS) mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap minyak Iran yang tersimpan di kapal tanker lepas pantai guna menambah pasokan global dan menekan harga energi, kata Menteri Keuangan Scott Bessent, Kamis.
“Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin mencabut sanksi terhadap minyak Iran yang berada di laut. Jumlahnya sekitar 140 juta barel,” ujar Bessent kepada Fox News.
Ia menambahkan bahwa volume tersebut setara dengan pasokan selama sekitar 10 hari hingga dua minggu, tergantung pada metode perhitungan.
Pernyataan itu muncul di tengah eskalasi konflik kawasan sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai respons, Iran melancarkan serangan drone dan rudal di berbagai wilayah serta menutup secara efektif Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi global.
Selat tersebut biasanya dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20% perdagangan gas alam cair (LNG) dunia, sehingga gangguan di kawasan itu memicu tekanan signifikan pada pasar energi global.
Bessent mengatakan bahwa Amerika Serikat berencana memanfaatkan pasokan minyak Iran tersebut untuk menekan harga energi dalam jangka pendek, selama 10 hingga 14 hari ke depan "saat kami melanjutkan kampanye ini." (Ant/P-3)
Menteri tersebut menggemakan pernyataan Kanselir Friedrich Merz yang menyebut konflik di Timur Tengah “bukan perang Jerman.”
Ia menyatakan bahwa negara-negara yang memperoleh manfaat dari keamanan pelayaran di selat itu harus membayar biaya dan pajak kepada Iran.
Menurut Azis, letak geografis Selat Hormuz yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia menjadikannya titik paling rawan dalam geopolitik modern.
Korea Selatan raih status prioritas utama pasokan minyak UEA di tengah krisis energi 2026. 24 juta barel dikirim via rute alternatif.
TIM perencana militer dari Inggris dilaporkan tengah bekerja sama dengan militer Amerika Serikat (AS) untuk menyusun langkah membuka kembali Selat Hormuz.
Presiden AS Donald Trump menyerukan demonstran Iran terus berlanjut dan menjanjikan bantuan segera. AS siapkan opsi serangan udara hingga sanksi tarif global.
Berikut dampak sanksi AS terhadap Iran dan rekam jejaknya di negara tersebut.
MENTERI Warisan Budaya sayap kanan Israel, Amichai Eliyahu, mengeklaim pada Kamis (8/1) bahwa agen-agen Israel beroperasi di lapangan di Iran di tengah protes.
PROTES di Iran terkait kondisi ekonomi negara, yang meletus pada akhir Desember 2025, meledak menjadi tantangan lebih luas terhadap penguasa ulama yang memerintah.
Presiden Donald Trump mengkaji berbagai opsi serangan militer dan siber terhadap Iran setelah jatuhnya ratusan korban jiwa dalam protes anti-rezim di Tehran.
