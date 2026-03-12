Bahlil Laporkan Perkembangan Selat Hormuz ke Prabowo, Siapkan Alternatif Pasokan Minyak

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan situasi di Selat Hormuz kepada Presiden Prabowo Subianto. Kondisi geopolitik di kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia.
“Itu salah satu yang juga kita bicarakan, bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini,” ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (12/3).
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan langkah antisipatif dengan mencari alternatif sumber impor minyak mentah selain dari kawasan Timur Tengah. Indonesia berencana mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lain.
“Beberapa hari lalu sudah saya laporkan bahwa kita akan mengonversi sumber minyak mentah dari Middle East ke Amerika dan beberapa negara lain, seperti Nigeria, kemudian Brazil, Australia, dan beberapa negara lain,” jelasnya.
Terkait potensi kenaikan harga atau lamanya waktu pengiriman akibat perubahan rute impor, Bahlil menyebut harga minyak mentah bersifat fluktuatif dan akan mengikuti harga Indonesian Crude Price (ICP).
“Harga itu kan fluktuatif. Kita akan mengikuti harga ICP. Yang jelas kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk bangsa kita,” kata dia.
Namun, Bahlil mengaku belum membahas isu terkait permintaan Iran agar duta besar Amerika Serikat diusir jika kapal ingin melintas di Selat Hormuz. Ia menyebut pembahasan tersebut tidak masuk dalam agenda rapat dengan Presiden.
“Tadi tidak sampai pembahasannya menyangkut itu,” ujarnya. (Bob/P-3)
IRAK menghentikan seluruh operasi di pelabuhan minyaknya setelah serangan kapal tanker di kawasan Teluk Arab. Insiden tersebut menambah ketegangan di Selat Hormuz yang melibatkan Iran
Serangkaian serangan menghantam kapal tanker di Selat Hormuz. Satu awak tewas, operasional pelabuhan minyak Irak terhenti, dan IRGC klaim keterlibatan.
Pemerintah Thailand panggil Dubes Iran, setelah Kapal bulk carrier Thailand, Mayuree Naree, terbakar setelah dihantam proyektil. Tiga kru diduga terjebak di ruang mesin.
Serangan drone dan rudal Iran hantam berbagai negara Teluk. Harga minyak dunia dekati US$100 per barel di tengah kekacauan jalur energi global.
AMERIKA Serikat (AS) memperingatkan warga sipil Iran untuk menjauhi pelabuhan di sekitar Selat Hormuz di tengah rencana serangan baru.
Rapat perdana Satgas EBETKE sebelumnya telah digelar di Kementerian ESDM dengan melibatkan delapan kementerian serta PT PLN.
Prabowo menekankan program tersebut merupakan keputusan langsung dari pemerintah yang harus segera direalisasikan.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pengelola Danantara Indonesia agar tidak cepat puas dengan capaian kinerja pada tahun pertama operasional lembaga tersebut.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
Pengikut salah satu blok hanya akan menjadikan sumber daya kita sebagai bahan bakar bagi kemajuan negara lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved