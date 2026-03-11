Prabowo Puji Kinerja Danantara Naik 300 Persen, tapi Ingatkan Target Masih Jauh

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pengelola Danantara Indonesia agar tidak cepat puas dengan capaian kinerja pada tahun pertama operasional lembaga tersebut. Meski mengapresiasi peningkatan kinerja, Prabowo menilai target yang harus dicapai masih cukup jauh.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam kegiatan tasyakuran hari ulang tahun pertama Danantara di Jakarta, Rabu (11/3).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, tingkat pengembalian aset atau return on asset pada 2025 disebut meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah dilakukan konsolidasi melalui Danantara.
"Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun, 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%," katanya.
"Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu management yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu management," lanjutnya.
Ia menyebut target realistis yang harus dicapai dalam waktu dekat adalah tingkat pengembalian sekitar 5%. "Kalau hanya 5% return on asset, berarti dan antara harus kembalikan ke negara US$50 miliar tiap tahun," ujarnya.
Prabowo menambahkan nilai tersebut setara dengan sekitar Rp800 triliun yang bisa kembali ke kas negara setiap tahun. "US$50 miliar adalah Rp800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh," kata dia.
Kepala Negara juga menekankan agar setiap laporan yang disampaikan kepadanya harus akurat dan sesuai dengan realitas yang ada. Prabowo menyatakan tidak ingin menerima laporan yang hanya ditujukan untuk membuat dirinya senang.
"Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu. Laporan menyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan, saya kasih peringatan keras ini," pungkasnya. (Z-10)
