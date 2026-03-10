Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Perkuat Benteng Pangan & Energi Hadapi Krisis Global

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis terkait swasembada nasional dan kesiapan menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 H.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan di Hambalang ini merupakan bagian dari koordinasi intensif pemerintah untuk mengevaluasi program-program prioritas. Ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat maraton tersebut.
Agenda pertama adalah evaluasi mendalam terhadap progres program swasembada nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan di sektor pangan dan energi, termasuk kedaulatan minyak nasional.
“Presiden mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan swasembada energi serta minyak,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resminya.
Agenda kedua berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2026. Presiden menginstruksikan jajaran menteri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar.
“Pemerintah ingin memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri tetap aman bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Rapat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan internal yang digelar Presiden Prabowo sejak Minggu (8/3), yang juga sempat membahas dinamika geopolitik global dan penguatan pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di Indonesia.
Dengan hadirnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran menteri teknis lainnya, pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal dan operasional yang cepat guna merespons tantangan ekonomi global saat ini. (E-4)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Selasa, 10 Maret 2026, dibuka menguat mengikuti pergerakan bursa global.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tengah meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada sejumlah mitra dekat yang dianggap dapat merekaa andalkan di berbagai kawasan dunia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Perang Amerika Serikat dan Iran memasuki pekan kedua tanpa tanda-tanda deeskalasi. Simak analisis tantangan politik Donald Trump, lonjakan harga BBM, hingga spekulasi durasi konflik.
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved