Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Perkuat Benteng Pangan & Energi Hadapi Krisis Global

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis terkait swasembada nasional dan kesiapan menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan di Hambalang ini merupakan bagian dari koordinasi intensif pemerintah untuk mengevaluasi program-program prioritas. Ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat maraton tersebut.

Evaluasi Swasembada Pangan dan Energi

Agenda pertama adalah evaluasi mendalam terhadap progres program swasembada nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan di sektor pangan dan energi, termasuk kedaulatan minyak nasional.

“Presiden mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan swasembada energi serta minyak,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resminya.

Kesiapan Idulfitri dan Stok LPG

Agenda kedua berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2026. Presiden menginstruksikan jajaran menteri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar.

“Pemerintah ingin memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri tetap aman bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Daftar Pejabat yang Hadir di Hambalang: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Mensesneg Prasetyo Hadi

Rapat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan internal yang digelar Presiden Prabowo sejak Minggu (8/3), yang juga sempat membahas dinamika geopolitik global dan penguatan pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di Indonesia.

Dengan hadirnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran menteri teknis lainnya, pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal dan operasional yang cepat guna merespons tantangan ekonomi global saat ini. (E-4)