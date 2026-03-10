Perang AS-Iran Memasuki Pekan Kedua, Akankah Menjadi "Laga Panjang" bagi Trump?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI pekan kedua, peperangan antara Amerika Serikat dan Iran belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di balik desing peluru di Timur Tengah, garis haluan politik di Washington mulai menajam, memicu pertanyaan besar mengenai seberapa lama konflik ini akan bertahan dan apa dampaknya bagi posisi domestik Presiden Donald Trump.
Berbeda dengan serangan kilat terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu atau penggulingan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang bersifat operasional satu hari, perang kali ini tampak jauh lebih kompleks. Administrasi Trump memberikan kerangka waktu yang simpang siur, mulai dari hitungan hari hingga durasi yang tidak ditentukan.
Trump menegaskan bahwa perang ini hanya akan berakhir dengan "penyerahan tanpa syarat" dari pihak Iran. Ambisi besar untuk memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir diprediksi akan memakan waktu lama, bahkan berisiko melibatkan pasukan darat (boots on the ground).
Secara politik, perang ini tidak populer. Rata-rata survei dari berbagai lembaga menunjukkan tingkat dukungan yang rendah. Salah satu pemicu utamanya adalah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski Trump berdalih bahwa kenaikan harga adalah "harga kecil yang harus dibayar" untuk keamanan, publik Amerika tampaknya tidak sepakat.
Data jajak pendapat Reuters-Ipsos menunjukkan 45% warga Amerika, termasuk 34% pemilih Republik, cenderung menentang perang jika harga BBM terus meroket. Inflasi ini diprediksi akan menjadi beban berat bagi Partai Republik menjelang Pemilihan Paruh Waktu 2026.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah inkonsistensi pemerintah dalam menjelaskan alasan mendasar perang ini. Awalnya, alasan yang digunakan adalah materi bom nuklir Iran, lalu berubah menjadi ancaman rudal balistik (ICBM), hingga klaim terbaru Trump bahwa Iran berencana mengambil alih seluruh Timur Tengah.
"Saya pikir mereka membuat kesalahan besar," ujar Trump dalam wawancara dengan ABC News, merujuk pada langkah Iran. Namun, perubahan narasi yang terus-menerus ini menciptakan celah kepercayaan di mata publik dan analis politik.
Hubungan AS dengan Israel juga berada di titik krusial. Dukungan warga Amerika terhadap Israel dilaporkan menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, investigasi Pentagon terhadap serangan yang menewaskan banyak anak di sebuah sekolah dasar di Iran menambah tekanan internasional.
Host Fox News, Laura Ingraham, memberikan peringatan keras kepada pemerintah. "[Pemerintah] harus segera menyelesaikan investigasi dan menyelesaikannya secara terbuka. Tragedi mengerikan yang tidak disengaja dari perang ini," tegasnya.
Kini, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang memenangkan pertempuran di lapangan, melainkan sejauh mana basis pendukung MAGA (Make America Great Again) tetap solid di belakang Trump jika korban jiwa terus berjatuhan dan ekonomi domestik kian tercekik. (CNN/Z-2)
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap negara-negara yang menjadi korban agresi di Timur Tengah.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved