Kebiadaban Donald Trump dan Benjamin Netanyahu di Iran Untungkan Sejumlah Perusahaan Ini

Nama dan asal negara perusahaan militer.(Aljazeera)

SEJUMLAH harga saham sektor pertahanan mencapai titik tertinggi sepanjang masa, didorong oleh kebutuhan untuk memproduksi sistem senjata senilai miliaran dolar.

Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk "melipatgandakan produksi" empat kali lipat dari apa yang digambarkan Presiden Donald Trump sebagai persenjataan "kelas atas" setelah pertemuan di Gedung Putih.

Pertemuan pada hari Jumat tersebut dihadiri oleh para kepala eksekutif RTX (sebelumnya Raytheon), Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Missile Solutions, dan Honeywell Aerospace, yang semuanya memiliki pesanan senilai miliaran dolar, beberapa di antaranya jauh melebihi produk domestik bruto (PDB) beberapa negara.

Baca juga : Eks PM Inggris Tony Blair Tangani Israel-Palestina, Cari Damai atau Untung?

AS sudah menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia dengan hampir $1 triliun pada 2025, melebihi total gabungan dari sembilan negara berikutnya. Trump bertujuan untuk meningkatkan jumlah ini menjadi $1,5 triliun pada 2027.

AS telah menghabiskan miliaran dolar untuk persenjataan dalam perang melawan Iran, menjadikan perang sebagai bisnis yang sangat menguntungkan bagi kontraktor pertahanan.

Pekan lalu, harga saham perusahaan-perusahaan produsen senjata utama di AS semuanya naik, termasuk Northrop Grumman (naik 5%), RTX (naik 4,5%) dan Lockheed Martin (naik 3%).

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Jadi, senjata apa saja yang digunakan dalam perang di Iran dan kontraktor pertahanan mana yang mendapat keuntungan dari konflik yang semakin intensif ini?

Senjata apa yang digunakan AS terhadap Iran?

Menurut Komando Pusat militer AS (CENTCOM), Operasi Epic Fury telah menggunakan lebih dari 20 sistem senjata berbeda di seluruh pasukan pertahanan udara, laut, darat, dan rudal.

Rudal Tomahawk telah menjadi senjata serang jarak jauh pilihan Pentagon selama tiga dekade. Rudal-rudal ini bergerak dengan kecepatan subsonik, terbang rendah di atas permukaan tanah untuk menghindari deteksi radar. Rudal-rudal ini telah ditembakkan dari kapal perusak kelas Arleigh Burke di Laut Arab, dengan setiap kapal perusak mampu membawa lebih dari 90 rudal Tomahawk.

AS juga meluncurkan Rudal Serangan Presisi (PrSM) untuk pertama kalinya terhadap target Iran dari sistem M-142 HIMARS di medan gurun. Rudal balistik jarak pendek ini mampu mengenai target sejauh 4002 km (250 mil).

Di sisi pertahanan, baterai rudal Patriot dan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) telah diposisikan untuk mencegat serangan balasan Iran, dengan rudal Patriot menangani rudal jelajah jarak pendek dan ancaman di ketinggian rendah, sementara THAAD mencegat rudal balistik di ketinggian yang lebih tinggi pada fase akhir penurunan rudal tersebut.

Serangan terhadap Iran juga menandai debut Sistem Serangan Tempur Tak Berawak Berbiaya Rendah (LUCAS), sebuah drone serang satu arah yang dibangun oleh SpekreWorks dan dimodelkan berdasarkan drone Shahed milik Iran sendiri. Dengan harga $35.000 per unit, LUCAS mewakili peralihan yang disengaja menuju amunisi yang lebih murah dan lebih mudah dibuang.

Harganya jauh lebih murah daripada drone MQ-9 Reaper, yang juga telah dikerahkan dan biaya pembuatannya mencapai $40 juta per pesawat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan telah menembak jatuh sebuah Reaper pada tanggal 1 Maret.

AS menggunakan pesawat pembom B-1, pesawat pembom siluman B-2, jet tempur F-15, jet F-22 Raptor, dan jet tempur siluman F-35 Lightning II untuk menyerang fasilitas rudal balistik dan bunker bawah tanah Iran menggunakan bom seberat 900 kg (2.000 lb) untuk menghancurkan persediaan Teheran.

Menurut sumber berita lokal, jet perang elektronik EA-18G Growler terlihat di atas kapal induk USS Abraham Lincoln, yang berada di Laut Arab. Pesawat-pesawat tersebut digunakan untuk mengacaukan radar musuh, komunikasi, dan sistem panduan rudal. Pesawat P-8A Poseidon juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan dan pengintaian di laut dan darat dan telah terdeteksi berputar-putar di sekitar Selat Hormuz, menurut data jalur penerbangan.

Bulan lalu, Angkatan Udara AS juga mengerahkan pesawat radar E-3 Sentry AWACS ke Timur Tengah, yang menyediakan kesadaran medan perang secara real-time. Pesawat mata-mata RC-135 Angkatan Udara AS, seperti varian Cobra Ball dan Rivet Joint, juga telah melakukan misi pengumpulan intelijen dari pangkalan di Qatar dan Uni Emirat Arab, memantau peluncuran rudal Iran, sistem radar, dan komunikasi.

Kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R Ford telah menjadi jangkar kehadiran angkatan laut AS di Laut Arab dan Mediterania, sementara armada kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke menyediakan daya tembak ofensif dan pertahanan rudal dengan sistem Aegis mereka.

Siapa yang membuat senjata yang digunakan untuk melawan Iran?

Boeing memproduksi pesawat pembom B-1, F-15, EA-18G Growler, P-8A Poseidon, dan RC-135 dengan modifikasi yang disediakan oleh L3Harris Technologies.

Northrop Grumman memproduksi pesawat pembom siluman B-2 dan menyediakan teknologi radar untuk pesawat AWACS E-3 Sentry.

Lockheed Martin memproduksi pesawat tempur siluman F-35 Lightning II, jet F-22 Raptor, sistem THAAD, M142 HIMARS, rudal MGM-140 ATACMS, dan PrSM.

Divisi Raytheon dari RTX Corporation memproduksi rudal Tomahawk dan sistem rudal MIM-104 Patriot.

SpektreWorks memproduksi drone serang satu arah LUCAS.

General Atomics Aeronautical memproduksi pesawat nirawak MQ-9 Reaper.

Huntington Ingalls Industries membangun USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R Ford.

Apa saja perusahaan militer terbesar di dunia?

Pada 2024, 100 perusahaan pertahanan terbesar di dunia menghasilkan pendapatan lebih dari $679 miliar, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Perusahaan-perusahaan AS mendominasi dengan hampir setengah dari pendapatan ($334 miliar), diikuti oleh Tiongkok ($88 miliar), Inggris ($52 miliar), Rusia ($31 miliar), dan Prancis ($26 miliar).

Perusahaan-perusahaan raksasa Eropa, seperti BAE Systems dari Inggris, Leonardo dari Italia, Airbus dari Eropa, Thales dari Prancis, dan Rheinmetall dari Jerman, semuanya menduduki posisi di antara 20 perusahaan teratas, dan banyak di antaranya berkembang pesat berkat konflik Rusia-Ukraina.

Tabel di bawah ini merinci 100 perusahaan penghasil senjata terbesar di dunia.



Siapa saja kontraktor pertahanan terbesar di AS?

Menurut laporan SIPRI, 39 kontraktor AS masuk dalam daftar 100 perusahaan pertahanan teratas, jauh melampaui delapan grup dari Tiongkok, yang memiliki jumlah kontraktor terbanyak kedua dalam daftar 100 teratas.

Lima perusahaan pertahanan terbesar di AS adalah:

Lockheed Martin : Kontraktor pertahanan terbesar di dunia ini dibentuk pada 1995 melalui penggabungan Lockheed dan Martin Marietta. Pada 2024, perusahaan ini menghasilkan pendapatan sebesar $68,4 miliar.

Lockheed Martin memiliki kontrak dengan pemerintah AS untuk memproduksi pesawat terbang, seperti F-35, rudal, dan sistem antariksa. Kontraknya dengan Departemen Pertahanan bernilai puluhan miliar dolar. Tahun ini, perusahaan tersebut menandatangani perjanjian dengan pemerintah AS untuk mempercepat produksi PAC-3 Missile Segment Enhancement untuk rudal pertahanan udara.

RTX : Perusahaan ini dibentuk pada 2020 setelah merger antara Raytheon dan United Technologies. Tiga segmen utama bisnisnya berfokus pada produksi sistem rudal, mesin jet, dan avionik untuk militer AS dan maskapai penerbangan komersial. Pada 2024, pendapatan perusahaan sebesar $43,6 miliar berasal dari sektor pertahanan.

Northrop Grumman : Kontraktor ini dibentuk pada 1994 setelah Northrop mengakuisisi Grumman. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan dari pembuatan pesawat tempur siluman, seperti B-21 Raider, sistem ruang angkasa, dan program modernisasi nuklir untuk Angkatan Udara AS dan pemerintah. Pada 2024, $37,9 miliar dari pendapatannya berasal dari sektor pertahanan.

General Dynamics : Perusahaan ini mengembangkan kapal selam nuklir, tank tempur, kendaraan lapis baja, dan jet bisnis Gulfstream. Pada 2024, pendapatan sebesar $33,6 miliar berasal dari sektor pertahanan.

Boeing Company : Produsen pesawat terbang ini didirikan pada 1916. Sebagian besar pendapatannya berasal dari produksi pesawat komersial, program pertahanan, dan sistem luar angkasa seperti F/A-18E/F Super Hornet, helikopter AH-64 Apache dan Chinook, serta P-8 Poseidon. Pada 2024, pendapatan sebesar $30,6 miliar berasal dari sektor pertahanan.

Siapa saja kontraktor pertahanan terbesar Israel?

Menurut laporan SIPRI, tiga kontraktor Israel masuk dalam daftar 100 perusahaan pertahanan teratas. Industri pertahanan Israel mengalami lonjakan ekspor dengan teknologi militer yang sangat canggih sebagai andalannya.Elbit Systems : Perusahaan pertahanan terbesar Israel yang berspesialisasi dalam drone, sistem pengawasan, elektronik medan perang, dan optik militer. Pada 2024, pendapatan sebesar $6,3 miliar berasal dari sektor pertahanan.

Israel Aerospace Industries : Perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan milik negara ini mengkhususkan diri dalam sistem pertahanan rudal, satelit, drone tempur, dan teknologi radar. Pada 2024, pendapatan sebesar $5,2 miliar berasal dari sektor pertahanan.

Rafael: Perusahaan ini juga milik negara dan berada di balik sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel yang sangat dipuji. Perusahaan ini juga menyediakan amunisi berpemandu presisi. Pada 2024, pendapatan sebesar $4,7 miliar berasal dari sektor pertahanan.

Saham perusahaan pertahanan AS telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Menurut SIPRI, pengeluaran pertahanan global melonjak 9,4% pada 2024 menjadi $2,7 triliun. Selain itu, negara-negara anggota NATO telah berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanan tahunan mereka dari 2% menjadi 5% dari PDB mereka pada 2035, yang menambah ratusan miliar dolar dalam pengeluaran tahunan.

Untuk mengisi kembali persediaan amunisi yang cepat menipis yang digunakan dalam perang di Ukraina dan Timur Tengah, kontraktor senjata utama menginvestasikan miliaran dolar dalam pesanan baru, menanggapi peningkatan permintaan dan mendorong kenaikan harga saham mereka.

Grafik di bawah ini menunjukkan kenaikan harga saham kontraktor pertahanan terbesar AS dari Maret 2023 hingga Maret 2026. RTX mengalami kenaikan terbesar sebesar 110%, diikuti oleh Northrop Grumman sebesar 60%, General Dynamics sebesar 57%, Lockheed Martin sebesar 37%, dan Boeing sebesar 5%. (Aljazeera/P-3)