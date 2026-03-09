Apakah Harga Minyak Dunia Turun di Bawah Pemerintahan Donald Trump?

Presiden AS Donald Trump(instagram/@realdonaldtrump)

HARGA minyak dunia hari ini 9 Maret 2026 tembus di atas USD 100 per barel. PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim harga minyak dunia akan turun setelah tak ada lagi ancaman nuklir Iran.

"Harga minyak dalam jangka pendek, yang akan segera turun ketika ancaman nuklir Iran berakhir," kata Donald Trump di media sosial TruthSocial, dikutip Senin (9/3).

Donald Trump meminta masyarakatnya tak khawatir dengan naiknya harga minyak dunia di tengah ketegangan antara AS, Israel, dan Iran di Timur Tengah.

Harga minyak dunia naik signifikan hari ini Senin 9 Maret 2026 pagi. Sementara Harga minyak mentah Brent berjangka sempat mencapai 118 dolar AS (sekitar Rp2 juta) per barel, tertinggi dalam empat ahun terakhir.

Sebelumnya Amerika Serikat dan sekutunya Israel menyerang Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut menewaskan warga sipil karena ditujukan ke sekolah perempuan di Iran. Dampak serangan itu juga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Tak diam, Iran menyerang sejumlah fasilitas milik militer Amerika di Timur Tengah dan wilayah Israel.

Iran kemudian juga mengancam menutup jalur vital perdagangan dan distribusi minyak dunia yakni Selat Hormuz. Ketegangan di Timur Tengah membuat banyak negara khawatir akan krisis energi akibat terganggunya pasokan minyak dunia. (Ant/H-4)