Di tengah Kenaikan Harga Minyak Dunia, BI Sebut Keyakinan Konsumen Februari 2026 Tetap Kuat

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SUVEI Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada Februari 2026 menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap kuat di tengah isu naiknya harga minyak dunia.
Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimistis, yakni sebesar 125,2 atau masih berada di atas ambang batas optimisme indeks 100.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan kuatnya keyakinan konsumen tersebut didukung oleh persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
“Keyakinan konsumen pada Februari 2026 tetap kuat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis sebesar 125,2,” ujar Denny dalam keterangan resminya, Senin (9/3).
Ia menjelaskan, tetap kuatnya keyakinan konsumen terutama ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 115,9, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 115,1.
Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Februari 2026 juga masih berada di zona optimistis sebesar 134,4, meskipun sedikit menurun dibandingkan capaian Januari 2026 yang tercatat sebesar 138,8.
Seperti diberitakan, harga minyak dunia yang meroket hingga tembus 118 dolar AS per barel hari ini.
Merespons naiknya harga minyak dunia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM). (Ant/H-4)
