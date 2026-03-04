Kurs Rupiah Melemah 20 Poin, Fitch Revisi Outlook Indonesia Negatif

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
NILAI tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu, 4 Maret 2026, tercatat mengalami pelemahan sebesar 20 poin atau 0,12 persen. Mata uang rupiah kini berada di level 16.892 per dolar AS, merosot dari posisi penutupan sebelumnya di angka 16.872 per dolar AS.
Kombinasi antara memanasnya situasi di Asia Barat dan sentimen negatif dari lembaga pemeringkat internasional menjadi faktor utama yang menekan posisi nilai tukar rupiah di pasar spot.
|Penutupan Hari Ini
|16.892 per dolar AS
|Penutupan Sebelumnya
|16.872 per dolar AS
|Kurs JISDOR BI
|16.911 per dolar AS
Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan ini dipengaruhi sikap pelaku pasar atas risiko pasokan di tengah konflik Asia Barat yang kian memanas.
Situasi terus memburuk ketika pasukan Israel dan AS melakukan serangan tambahan terhadap fasilitas yang terkait dengan Iran pada Selasa (3/3). Iran menanggapi dengan meningkatkan pengerahan militer di Teluk dan mengeluarkan peringatan kepada operator pelayaran global.
Iran juga menargetkan kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, jalur air sempit yang menangani sekitar seperlima pengiriman minyak global. Ancaman terhadap jalur ekspor minyak mentah dari produsen utama seperti Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab ini telah menyuntikkan premi risiko geopolitik yang signifikan ke dalam harga minyak dunia.
Irak sendiri dilaporkan mulai menghentikan produksi di ladang Rumaila, ladang terbesar di negara itu, dan di West Qurna 2, dengan total 1,2 juta barel per hari dihentikan produksinya.
Dari sisi domestik, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat kredit jangka panjang mata uang asing (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating/IDR) tetap bertahan di level BBB.
Revisi outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Kondisi itu dinilai dapat menekan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, serta memberi tekanan terhadap ketahanan eksternal.
Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 2,9 persen PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7 persen. Proyeksi tersebut dipengaruhi asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif serta peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengisyaratkan pemantauan ketat terhadap dampak inflasi dari kenaikan harga energi global guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia tetap berada di pasar dengan melakukan intervensi melalui berbagai instrumen, antara lain:
Langkah-langkah intervensi ini diharapkan mampu meredam volatilitas rupiah di tengah tekanan ganda dari faktor geopolitik global dan evaluasi kelayakan kredit domestik. (Ant/I-2)
Ekonomi Indonesia waspada! Rupiah berisiko tembus 17.000 per dolar AS akibat konflik Iran-Israel dan harga minyak dunia yang melonjak. Simak analisis ekonom.
Indef menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi menghadapi tekanan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin berat kurs dolar ke rupiah hari ini telah tembus Rp17.000.
Nilai tukar rupiah Senin, 9 Maret 2026 jebol ke level psikologis Rp17.000 per dolar AS akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketegangan di Timur Tengah.
KEPALA Ekonom Josua Pardede menilai penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat lonjakan harga minyak
Nilai tukar rupiah tembus 16.905 per dolar AS (5/3/2026). Simak analisis dampak perang Iran dan penurunan outlook Fitch terhadap ekonomi Indonesia hari ini.
Warga menukarkan uang pecahan rupiah untuk kebutuhan Lebaran di Jakarta.
Ekonomi Indonesia waspada! Rupiah berisiko tembus 17.000 per dolar AS akibat konflik Iran-Israel dan harga minyak dunia yang melonjak. Simak analisis ekonom.
Indef menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi menghadapi tekanan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin berat kurs dolar ke rupiah hari ini telah tembus Rp17.000.
Nilai tukar rupiah Senin, 9 Maret 2026 jebol ke level psikologis Rp17.000 per dolar AS akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketegangan di Timur Tengah.
Nilai tukar rupiah tembus 16.905 per dolar AS (5/3/2026). Simak analisis dampak perang Iran dan penurunan outlook Fitch terhadap ekonomi Indonesia hari ini.
Di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved