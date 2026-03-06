Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Jakarta untuk THR 2026

Ilustrasi: Nasabah bertransaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) salah satu bank di Jakarta(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

MENJELANG Idul Fitri 1447 H/2026, kebutuhan uang tunai pecahan kecil meningkat pesat. Untuk memudahkan masyarakat berbagi kebahagiaan (THR), Bank Mandiri dan BNI telah menyediakan layanan ATM Setor Tarik khusus pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di berbagai titik strategis di Jakarta.

Berikut adalah daftar lokasi ATM pecahan kecil di Jakarta yang dihimpun dari berbagai sumber:

Lokasi ATM Bank Mandiri

Jakarta Selatan:

Lobi Selatan Gedung Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Senayan.

Priority Banking Kahfi, Jl. Moh. Kahfi No. 1, Ciganjur, Jagakarsa.

Jakarta Pusat:

Mandiri Cabang Jl. Sunda No. 1, Gondangdia, Menteng.

Gedung Sentra Mandiri, Jl. RP Soeroso No. 2, Cikini, Menteng.

Mandiri Cabang Bendungan Hilir, Jl. Bendungan Hilir Blok G1 No. 6 A-B.

Mandiri Cabang Thamrin City, Jl. Thamrin Boulevard No. 18-27.

Jakarta Timur:

Mandiri Cabang Pondok Kelapa Indah No. 22-23, Duren Sawit.

Lokasi ATM BNI

Jakarta Pusat:

Lobi Selatan Gedung KB 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin.

Jakarta Utara:

KCP KBN Cakung 2, Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.

Jakarta Barat:

KCP Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan, Kembangan.

Universitas Trisakti Kampus B, Jl. Kyai Tapa No. 260.

KCP Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol.

KCP UNTAR 1 (Gedung I), Jl. Letjen S. Parman No. 1.

Program SERAMBI 2026: Layanan Penukaran Uang Bank Indonesia

Selain melalui ATM, Bank Indonesia (BI) menggelar program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Detail Program SERAMBI 2026: