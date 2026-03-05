Polda Metro Jaya Selidiki Surat Edaran THR Atas Nama Polres Tanjung Priok

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
POLDA Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait beredarnya surat permintaan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah yang mencatut nama Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Surat tersebut dilaporkan menyasar sejumlah perusahaan di kawasan Jakarta Utara.
"Lagi diselidiki karena Polres Tanjung Priok tidak pernah mengirim dokumen tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dikutip dari Antara, Kamis (5/3).
Polres Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membantah melayangkan surat permintaan bantuan THR Idul Fitri 1447 Hijriah kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Foto surat itu beredar luas di sejumlah platform media sosial.
“Polres Pelabuhan Tanjung Priok tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo di Jakarta, Kamis.
Aris menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus Aptrindo untuk meluruskan masalah ini. Pihak asosiasi pun telah mengeluarkan surat klarifikasi resmi guna mencegah keresahan lebih lanjut di kalangan pengusaha.
“Untuk kejadian ini kami akan melakukan penyelidikan pihak yg mengatasnamakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.
Senada dengan Kapolres, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Ganjar Tejasasmita, juga membantah keterlibatan satuannya dalam penerbitan surat tersebut.
Sebelumnya, beredar foto surat berkop Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan nomor B/01/III/2026/Sat Lantas. Surat tertanggal 4 Maret 2026 itu berisi permohonan "Partisipasi Perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026" yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan Angkutan PT KPA.
Dalam narasi surat palsu tersebut, tertulis bahwa "Keluarga Satuan Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengharapkan bantuan THR" dan diakhiri dengan ucapan terima kasih atas partisipasi perusahaan.
Penahanan Richard Lee oleh Polda Metro Jaya dinilai wajar dan dibenarkan hukum, bila tersangka dinilai tidak kooperatif.
Influencer sekaligus dokter kecantikan Richard Lee resmi ditahan Polda Metro Jaya. Berikut 5 fakta penting mulai dari mangkir pemeriksaan hingga live TikTok saat jadwal penyidikan.
Bukannya menghadiri pemeriksaan tambahan sebagai tersangka, Richard Lee justru melakukan siaran langsung atau live TikTok pribadinya untuk keperluan promosi produk.
Polda Metro Jaya resmi menahan dokter Richard Lee karena dinilai tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Simak alasan lengkap kepolisian dan ancaman hukumannya di sini.
Budi menjelaskan penahanan ini dipicu oleh sikap Richard Lee yang dinilai menghambat jalannya penyidikan.
SUBDIT 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved