Digitalisasi Sistem Layanan Bantu Pencairan THR Lebih Cepat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Taspen (Persero) kembali mencatatkan pencapaian penting dalam pelayanan kepada para pensiunan dan penerima manfaat. Pada tahun ini, Taspen berhasil menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) dengan kecepatan melampaui ketentuan yang ditetapkan menteri, dengan 99% penerima menerima THR mereka 12 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Total nilai THR yang disalurkan mencapai Rp10,5 triliun, menjangkau 3,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bahkan, untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga, Komisaris Utama Taspen Fary Francis turun langsung melakukan inspeksi mendadak bersama jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Taspen ke Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan kepada pensiunan berjalan lancar serta mendengar langsung pengalaman para penerima manfaat.Fary mengatakan capaian ini didorong percepatan proses administrasi melalui transformasi perusahaan. Jika pada 2025 proses administrasi membutuhkan waktu 3 hari, kini melalui digitalisasi sistem layanan, proses tersebut berhasil dipersingkat menjadi hanya 1 hari.

Baca juga : Daftar Pekerja Bebas Pajak THR 2026: Dari ASN hingga Buruh Sektor Tertentu

Dengan begitu, proses keseluruhan pembayaran juga mengalami percepatan signifikan. Jika pada 2025 dilakukan 10 hari menjelang Idul Fitri, pada 2026 pembayaran THR dilakukan 12 hari menjelang Idul Fitri, dan menjadi salah satu proses pembayaran tercepat yang pernah dilakukan perusahaan.

Fary menegaskan percepatan pembayaran ini merupakan bentuk komitmen menjalankan amanah pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Arahan Presiden Prabowo adalah tidak boleh ada keterlambatan pembayaran THR karena itu merupakan hak dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai amanah yang diberikan,” ujar Fary yang pernah menjabat Komisaris Utama Asabri dan kini juga sebagai Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam.

Baca juga : Aturan Resmi Pajak THR 2026: Jadwal Cair, Besaran, dan Skema Potongan Terbaru

Untuk diketahui, sejak menjabat Komisaris Utama Taspen, Fary mendorong sejumlah terobosan strategis di tubuh perusahaan. Di antaranya adalah transformasi digital melalui perbaikan layanan masyarakat serta pengembangan Taspen Dashboard (TasBoard), sistem pemantauan yang memungkinkan dewan komisaris memastikan arahan kepada direksi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Fary juga mendorong Direksi Taspen lebih sering turun ke lapangan untuk mendengar keluhan pensiunan penerima manfaat sekaligus mempercepat digitalisasi proses pelayanan guna menciptakan kenyamanan yang lebih baik bagi pelanggan.

Dalam dialog dengan pensiunan, seorang penerima manfaat Kasmiwati menyampaikan rasa syukurnya atas percepatan pembayaran THR tahun ini. “Saya bersyukur THR tahun ini lebih cepat diterima, karena saya ada kebutuhan mendesak untuk keluarga. Alhamdulilah, ini bisa saya gunakan untuk keperluan uang kuliah cucu saya yang sudah jatuh tempo,” ujarnya saat berdiskusi dengan Fary Francis.

Senada dengan Kasmiwati, Fitri, pensiunan PNS, mengaku cukup terkejut dengan proses pencairan THR yang begitu cepat. “Saya dikabari Taspen, uang THR saya sudah bisa diterima cash. Terima kasih untuk ketegasan arahan Presiden sehingga hak kami ini dapat kami terima tepat waktu,” pungkasnya. (H-2)