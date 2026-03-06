Pajak THR 2026: Aturan Terbaru, Tarif TER, dan Cara Hitungnya

Headline
MEMASUKI periode hari raya di tahun 2026, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang paling dinantikan oleh para pekerja di Indonesia. Namun, tidak sedikit karyawan yang terkejut saat melihat nominal bersih yang diterima ternyata lebih kecil dari ekspektasi. Hal ini disebabkan oleh pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas THR.
Sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku di tahun 2026, perhitungan pajak THR mengacu pada skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Berikut adalah panduan lengkap mengenai aturan, tarif, dan cara menghitungnya agar Anda dapat merencanakan keuangan hari raya dengan lebih tepat.
Pengenaan pajak atas THR didasarkan pada beberapa aturan utama:
Dalam metode TER, THR tidak dihitung terpisah, melainkan digabungkan dengan gaji bulanan. Akibatnya, total penghasilan bruto di bulan tersebut melonjak, yang seringkali membuat tarif pajak masuk ke lapisan (bracket) yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasanya.
Besaran persentase pajak Anda sangat bergantung pada status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut pembagiannya:
|Kategori
|Status PTKP
|Kategori A
|Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0), TK/1, atau Kawin tanpa tanggungan (K/0).
|Kategori B
|TK/2, TK/3, K/1, atau K/2.
|Kategori C
|Kawin dengan 3 tanggungan (K/3).
Andi adalah karyawan lajang (TK/0 - Kategori A) dengan gaji Rp8.000.000 per bulan. Di bulan Maret 2026, ia menerima THR Rp8.000.000.
Jika total penghasilan setahun Anda (Gaji + THR + Bonus) masih di bawah Rp54.000.000 per tahun, maka Anda tidak dikenakan PPh 21.
Beberapa perusahaan menggunakan metode Gross Up, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak tambahan sehingga nilai THR yang diterima karyawan tetap utuh sesuai gaji pokok.
Ya. Meskipun sudah dipotong oleh perusahaan, Anda tetap wajib melaporkan seluruh penghasilan tersebut di SPT Tahunan menggunakan bukti potong 1721-A1 yang diberikan perusahaan.
Tips: Selalu minta slip gaji yang transparan kepada departemen HR untuk memastikan perhitungan pajak sudah sesuai dengan kategori PTKP Anda yang terbaru. (Z-10)
