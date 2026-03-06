Menaker Yassierli Jawab Protes Buruh: Pajak THR 2026 Tetap Berlaku Sesuai Aturan

Headline
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, tidak semua pekerja merasakan potongan yang sama. Berdasarkan regulasi terbaru tahun 2026, berikut adalah pembagian kategori pembayar pajak THR:
Sebagian besar karyawan swasta tetap dikenakan potongan pajak. Penghitungannya menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Pajak dihitung dari total penghasilan bruto bulan berjalan (Gaji + THR).
Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diperbarui untuk tahun 2026, pajak THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri ditanggung oleh pemerintah. Artinya, mereka menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari kantong pribadi.
Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji maksimal Mata Uang Rupiah 10.000.000 di lima sektor tertentu:
Besaran potongan pajak ditentukan oleh kategori TER berdasarkan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):
|Kategori TER
|Status PTKP
|Rentang Tarif
|Kategori A
|TK/0, TK/1, K/0
|0% - 34%
|Kategori B
|TK/2, TK/3, K/1, K/2
|0% - 34%
|Kategori C
|K/3
|0% - 34%
Seorang karyawan swasta (TK/0) dengan gaji Mata Uang Rupiah 6.000.000 menerima THR 1 bulan gaji. Total penghasilan bulan Maret menjadi Mata Uang Rupiah 12.000.000.
Jika pada 2025 proses administrasi membutuhkan waktu 3 hari, kini melalui digitalisasi sistem layanan, proses tersebut berhasil dipersingkat menjadi hanya 1 hari.
