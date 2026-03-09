Sejarah Harga Minyak Dunia Tertinggi: Jejak Rekor dari 2008 hingga Krisis 2026

Headline
Harga minyak mentah merupakan urat nadi ekonomi global. Sepanjang sejarah, komoditas ini telah mengalami fluktuasi ekstrem yang sering kali dipicu oleh konflik politik dan krisis pasokan. Memahami titik tertinggi harga minyak memberikan gambaran bagaimana dunia merespons kelangkaan energi.
Hingga dekade kedua abad ke-21, tahun 2008 tetap menjadi tolok ukur utama dalam sejarah energi. Pada 11 Juli 2008, harga minyak mentah jenis Brent mencapai US$147,27 per barel. Kenaikan ini disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap pasokan dari Nigeria dan ketegangan antara Iran dengan Barat, ditambah dengan melemahnya nilai tukar dolar AS.
Memasuki tahun 2026, dunia kembali menyaksikan volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan data Trading Economics, pada Desember 2025, harga minyak sempat mengalami lonjakan anomali hingga mencapai angka di atas US$400 per barel dalam kontrak jangka pendek akibat penutupan Selat Hormuz. Per Maret 2026, harga stabil di kisaran US$110 hingga US$114 per barel, yang tetap dikategorikan sebagai salah satu level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Tahun berapa harga minyak dunia tertinggi?
Secara historis, rekor tertinggi dicapai pada Juli 2008 (US$147,27) dan kembali mengalami lonjakan ekstrem pada periode krisis 2025-2026.
Berapa harga minyak terendah yang pernah tercatat?
Salah satu momen paling bersejarah adalah pada April 2020, di mana harga minyak WTI sempat menyentuh angka negatif (-US$37) akibat pandemi COVID-19.
Apa dampak harga minyak tinggi bagi Indonesia?
Kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada beban subsidi BBM di APBN dan potensi kenaikan inflasi akibat biaya logistik yang membengkak. (H-4)
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
