Teheran Digempur, Iran Tuding AS-Israel Berupaya Pecah Negara demi Minyak

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, melontarkan tudingan keras bahwa agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel bertujuan untuk memecah belah wilayah Iran guna menguasai kekayaan minyak negara tersebut secara ilegal.
Tudingan ini muncul di tengah hujan serangan udara yang terus menggempur Kota Qom dan Ibu Kota Teheran pada Senin (9/3). Serangan Israel yang menargetkan fasilitas energi bahkan dilaporkan telah menyebabkan kepulan asap beracun menyelimuti langit Teheran, memicu krisis kesehatan di tengah situasi perang.
Di tengah gempuran tersebut, stabilitas politik domestik Iran menunjukkan konsolidasi cepat. Para pemimpin militer dan politik secara resmi telah menyatakan sumpah setia kepada Mojtaba Khamenei.
Dunia kini merasakan dampak langsung dari Operation Epic Fury. Harga minyak mentah melonjak drastis hingga lebih dari 25%, mencapai level tertinggi sejak pertengahan 2022. Para produsen utama mulai memangkas pasokan di tengah kekhawatiran gangguan pelayaran yang berkepanjangan.
Sementara itu, pihak Pentagon mengonfirmasi prajurit kedelapan Amerika Serikat tewas dalam konflik ini. Kabar duka ini diumumkan hanya sehari setelah Presiden Donald Trump menghadiri upacara penghormatan bagi para tentara yang gugur di medan laga. (Al-Jazeera/B-3)
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Pakar UI Prof Suzie Sudarman nilai terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi bukti Iran teguh pada sistem ulama di tengah tekanan Barat dan Israel.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta memberikan pernyataan resmi terkait terpilihnya Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Ketiga Republik Islam Iran.
Kedubes Iran di Jakarta mengonfirmasi terpilihnya Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran ke-3 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
G7 gelar rapat darurat saat harga minyak tembus US$120 per barel. Krisis Selat Hormuz ancam inflasi global dan picu rencana pelepasan cadangan minyak darurat IEA.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubdisi meskipun harga minyak dunia saat ini melambung
Harga minyak dunia tembus US$100 per barel akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Simak sejarah harga minyak dunia tertinggi sepanjang masa. Dari rekor US$147 di 2008 hingga lonjakan ekstrem akibat krisis Selat Hormuz 2026.
