Presiden dan Militer Iran Ikrar Setia kepada Pemimpin Tertinggi Baru Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga dalam sejarah Revolusi Iran.(Tasnim News Agency)

PRESIDEN Masoud Pezeshkian dan seluruh jajaran angkatan bersenjata resmi di Iran menyatakan sumpah setia kepada Ayatollah Mojtaba Khamenei. Penunjukan Mojtaba sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga dalam sejarah Revolusi Iran dilakukan oleh Majelis Ahli pada Senin (9/3) dini hari.

Dalam pesan resminya, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa terpilihnya Mojtaba Khamenei menandai era baru martabat dan kekuatan bagi rakyat Iran. Ia menyebut dukungan bulat dari Majelis Ahli sebagai benteng kokoh dalam menghadapi plot musuh di tengah agresi militer yang sedang berlangsung.

"Di bawah kepemimpinan Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, Iran akan mencapai cakrawala cerah yang ditandai dengan kemandirian berkelanjutan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pembangunan menyeluruh," ujar Pezeshkian dalam pernyataan resminya, Senin, seperti dilansir kantor berita semiresmi Tasnim.

Konsolidasi Militer

Langkah serupa juga diambil oleh seluruh elemen kekuatan pertahanan Iran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan, hingga Pasukan Quds secara terpisah merilis pernyataan kesetiaan (baiat) kepada pemimpin baru mereka.

Sumpah setia massal ini dipandang sebagai pesan kuat kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa transisi kekuasaan di Teheran berjalan stabil meskipun negara tersebut tengah menghadapi "perang agresi" yang dimulai sejak akhir Februari lalu. Pihak militer menegaskan kesiapan penuh mereka untuk menjaga keamanan nasional dan prinsip-prinsip Republik Islam Iran di bawah komando Mojtaba Khamenei. (B-3)