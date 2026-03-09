Presiden dan Militer Iran Ikrar Setia kepada Pemimpin Tertinggi Baru Mojtaba Khamenei

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PRESIDEN Masoud Pezeshkian dan seluruh jajaran angkatan bersenjata resmi di Iran menyatakan sumpah setia kepada Ayatollah Mojtaba Khamenei. Penunjukan Mojtaba sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga dalam sejarah Revolusi Iran dilakukan oleh Majelis Ahli pada Senin (9/3) dini hari.
Dalam pesan resminya, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa terpilihnya Mojtaba Khamenei menandai era baru martabat dan kekuatan bagi rakyat Iran. Ia menyebut dukungan bulat dari Majelis Ahli sebagai benteng kokoh dalam menghadapi plot musuh di tengah agresi militer yang sedang berlangsung.
"Di bawah kepemimpinan Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, Iran akan mencapai cakrawala cerah yang ditandai dengan kemandirian berkelanjutan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pembangunan menyeluruh," ujar Pezeshkian dalam pernyataan resminya, Senin, seperti dilansir kantor berita semiresmi Tasnim.
Langkah serupa juga diambil oleh seluruh elemen kekuatan pertahanan Iran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan, hingga Pasukan Quds secara terpisah merilis pernyataan kesetiaan (baiat) kepada pemimpin baru mereka.
Sumpah setia massal ini dipandang sebagai pesan kuat kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa transisi kekuasaan di Teheran berjalan stabil meskipun negara tersebut tengah menghadapi "perang agresi" yang dimulai sejak akhir Februari lalu. Pihak militer menegaskan kesiapan penuh mereka untuk menjaga keamanan nasional dan prinsip-prinsip Republik Islam Iran di bawah komando Mojtaba Khamenei. (B-3)
Presiden Iran Masoud Pezeshkian umumkan penghentian serangan ke negara tetangga, namun Donald Trump justru ancam penghancuran total. Simak analisisnya.
Pernyataan Pezeshkian muncul ketika negara negara Arab tetangga Iran tengah mempertimbangkan respons mereka terhadap serangan rudal Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Lapangan Niloufar, Teheran.
Komentar tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Media lokal Iran melaporkan 160 orang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel di sekolah perempuan Iran selatan.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
INDONESIA menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kian meluas dan memicu meningkatnya korban jiwa.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan keras terkait eksistensi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved