Gelombang Serangan ke-30 Iran Diklaim Hancurkan Israel dan AS

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
KORPS Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Senin (9/3) menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah berhasil sepenuhnya melancarkan gelombang serangan ke-30 terhadap target AS dan Israel di Timur Tengah dengan menggunakan drone dan rudal hipersonik serta balistik.
“Bersamaan dengan pemilihan Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, gelombang ke-30 Operasi Janji Sejati 4 dilakukan dengan keberhasilan 100%,” kata IRGC, seperti dikutip stasiun televisi pemerintah IRIB.
Pernyataan itu menambahkan bahwa serangan menargetkan "pangkalan teroris AS" di kawasan serta wilayah pendudukan utara menggunakan rudal Khorramshahr, Fattah, dan Kheibar, serta drone strategis.
Pada hari yang sama, Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengatakan bahwa fasilitas Bahrain Petroleum Company (Bapco) di desa Maameer terbakar setelah serangan Iran.
Lembaga tersebut menambahkan bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan material dan tim pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api.
Sebelumnya pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.
Pada hari pertama konflik, sebuah sekolah perempuan di Iran terkena serangan yang menewaskan banyak siswi yang tengah belajar. Iran membalas dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah. (Ant/P-3)
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
