Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Serangan Udara AS-Israel di Iran Selatan, Sekolah Perempuan Jadi Sasaran: Korban Tewas Capai 160 Orang

Cahya Mulyana
01/3/2026 21:22
Serangan Udara AS-Israel di Iran Selatan, Sekolah Perempuan Jadi Sasaran: Korban Tewas Capai 160 Orang
ilustrasi.(AFP)

MEDIA lokal Iran, mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut jumlah korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap sekolah perempuan di Iran selatan mencapai sekitar 160 orang.

Dilaporkan Xinhua, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kantor kepresidenan Iran pada Sabtu (28/2), Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengutuk serangan udara tersebut dan menyebutnya "tidak manusiawi".

Pezeshkian juga mendesak semua pusat bantuan dan medis serta pejabat terkait di wilayah tersebut untuk memprioritaskan "perawatan segera dan tanpa gangguan" bagi para korban luka dan keluarga mereka dengan memobilisasi semua sumber daya.

Kantor berita semiresmi Tasnim sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan udara tersebut mencapai 85 orang. (Ant/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved