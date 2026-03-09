Respons Harga Minyak Dunia, Purbaya : Belum Ada Keputusan Harga BBM Naik, Uangnya Masih Cukup 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(Antara Foto)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum ada rencana menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubdisi meskipun harga minyak dunia saat ini melambung hingga lebih dari USD 100 per barel.

Menurut Purbaya, pasokan minyak dalam negeri masih cukup aman.

"Sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM," ujarnya, di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menegaskan bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih tergolong aman merespons kenaikan harga minyak dunia. APBN, masih bisa menahan dampak volatilitas harga minyak.

Meskipun demikian, Purbaya mengaku akan melihat perkembangan harga minyak dunia selama satu bulan. Setelah itu, pemerintah akan mengambil keputusan.

"Belum ada keputusan, uangnya masih cukup," ucap dia.

Menurutnya Indonesia telah menghadapi lonjakan harga minyak dunia sebelumnya. Kebijakan yang diambil ketika itu, ujar dia, dapat mengendalikan harga minyak dalam negeri.

"Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas," ucap dia

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan harga BBM bersubsidi, Pertalite, tidak akan naik meskipun harga minyak dunia menembus 118 dolar AS per barel. (Ant/H-4)