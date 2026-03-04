Harga Minyak Bisa Naik, Menkeu Sebut Ekonomi RI masih Aman Setahun

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ekonomi Indonesia diyakini masih memilki ketahanan meski terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ekonomi dan keuangan negara disebut mampu menahan beban hingga satu tahun dari dampak konflik tersebut.
"Kita hitung simulasi, angka harga minyak di level tertentu ya setahun, setahun ini. Jadi masih bisa di-absorb kalau harga minyak naik terus. Tapi kalau ekstrem sekali, kita akan hitung ulang," ujarnya seusai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (3/3) malam.
Hitungan ketahanan tersebut, kata Purbaya, dengan asumsi konflik Iran dengan AS dan Israel berlangsung setidaknya hingga satu tahun. Dia optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi bantalan bagi perekonomian nasional.
Itu karena menurutnya terjadi perbaikan dari sisi penerimaan negara, utamanya pada pos perpajakan.
"Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik. Jadi nggak ada masalah. Karena tax collection kita membaik. Januari-Februari kan tumbuhnya 30%, itu angka yang signifikan sekali," kata Purbaya.
"Artinya ada perbaikan signifikan ekonomi dan perilaku orang-orang pajak dan bea cukai kita," pungkasnya. (Z-10)
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
