Purbaya: Pencairan THR untuk ASN Rampung Pekan Depan

ilustrasi(Antara)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Ia menjelaskan memang sebagian pembayaran THR belum diterima oleh abdi negara karena proses pencairan masih berlangsung di masing-masing instansi.

“Mungkin seminggu depan. Sebagian besar sudah keluar kan sekarang. Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan, belum keluar," katanya di Jakarta, Jumat (6/3)

Purbaya menuturkan untuk aparatur negara di pemerintah pusat, realisasi pembayaran THR per 6 Maret telah mencapai sekitar Rp3 triliun yang diberikan kepada 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN. Artinya, masih ada pegawai yang belum menerima atau belum melakukan pencairan.

Baca juga : Menkeu Purbaya: THR ASN Dibayarkan Awal Puasa

"Berarti ada yang masih belum diambil," kata bendahara negara.

Sementara itu, untuk pensiunan, pembayaran THR atau gaji ke-13 telah disalurkan sebesar Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 pensiunan, atau sekitar 93,5% dari total penerima.

Adapun untuk ASN daerah, realisasi pembayaran THR baru mencapai Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai yang berasal dari tiga pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua. Tinggal berapa dari mereka cepaf mencairkan itu,” pungkas Purbaya. (E-3)