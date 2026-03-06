Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Purbaya: Pencairan THR untuk ASN Rampung Pekan Depan

Insi Nantika Jelita
06/3/2026 19:55
Purbaya: Pencairan THR untuk ASN Rampung Pekan Depan
ilustrasi(Antara)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Ia menjelaskan memang sebagian pembayaran THR belum diterima oleh abdi negara karena proses pencairan masih berlangsung di masing-masing instansi.

“Mungkin seminggu depan. Sebagian besar sudah keluar kan sekarang. Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan, belum keluar," katanya di Jakarta, Jumat (6/3)

Purbaya menuturkan untuk aparatur negara di pemerintah pusat, realisasi pembayaran THR per 6 Maret telah mencapai sekitar Rp3 triliun yang diberikan kepada 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN. Artinya, masih ada pegawai yang belum menerima atau belum melakukan pencairan.

Baca juga : Menkeu Purbaya: THR ASN Dibayarkan Awal Puasa

"Berarti ada yang masih belum diambil," kata bendahara negara.

Sementara itu, untuk pensiunan, pembayaran THR atau gaji ke-13 telah disalurkan sebesar Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 pensiunan, atau sekitar 93,5% dari total penerima.

Adapun untuk ASN daerah, realisasi pembayaran THR baru mencapai Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai yang berasal dari tiga pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua. Tinggal berapa dari mereka cepaf mencairkan itu,” pungkas Purbaya. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved