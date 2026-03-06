Purbaya: Pencairan THR untuk ASN Rampung Pekan Depan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Ia menjelaskan memang sebagian pembayaran THR belum diterima oleh abdi negara karena proses pencairan masih berlangsung di masing-masing instansi.
“Mungkin seminggu depan. Sebagian besar sudah keluar kan sekarang. Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan, belum keluar," katanya di Jakarta, Jumat (6/3)
Purbaya menuturkan untuk aparatur negara di pemerintah pusat, realisasi pembayaran THR per 6 Maret telah mencapai sekitar Rp3 triliun yang diberikan kepada 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN. Artinya, masih ada pegawai yang belum menerima atau belum melakukan pencairan.
"Berarti ada yang masih belum diambil," kata bendahara negara.
Sementara itu, untuk pensiunan, pembayaran THR atau gaji ke-13 telah disalurkan sebesar Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 pensiunan, atau sekitar 93,5% dari total penerima.
Adapun untuk ASN daerah, realisasi pembayaran THR baru mencapai Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai yang berasal dari tiga pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua. Tinggal berapa dari mereka cepaf mencairkan itu,” pungkas Purbaya. (E-3)
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
Kapan THR ASN 2026 cair? Simak jadwal resmi dari Kemenkeu, bocoran tanggal pencairan awal Ramadan, hingga rincian komponen THR PNS & PPPK tahun 2026.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumumkan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Bagi Aparatur Negara (ASN), Pensiunan, Penerima Pensiun
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved