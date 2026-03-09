Update Harga BBM Pertamina hingga Vivo 9 Pekan Kedua Maret 2026: Shell Masih Langka?

Update terbaru harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 9 Maret 2026.(Dok. Antara)

MEMASUKI pekan kedua Maret 2026, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia terpantau tidak mengalami perubahan. Ketetapan harga di SPBU Pertamina, Shell, bp, hingga Vivo masih bertahan pada angka yang sama sejak awal bulan, meskipun situasi geopolitik global sedang memanas akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Dikutip dari data resmi masing-masing operator pada Senin (9/3), stabilitas harga ini memberikan sedikit ruang napas bagi konsumen di tengah kekhawatiran lonjakan harga energi dunia. PT Pertamina (Persero) tetap mempertahankan harga Pertamax Series dan Dex Series tanpa penyesuaian.

Daftar Harga BBM Pertamina (Wilayah Jakarta)

Berikut adalah rincian harga BBM di SPBU Pertamina per 9 Maret 2026:

Baca juga : Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Oktober 2025 Beserta Shell, bp, dan Vivo

Pertalite: Rp10.000 per liter

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter

Pertamax Green: Rp12.900 per liter

Dexlite: Rp14.200 per liter

Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

Perbandingan Harga SPBU Swasta: Shell, BP, dan Vivo

Meskipun terdapat laporan mengenai kelangkaan stok di beberapa gerai, SPBU Shell tetap mempertahankan label harga mereka. Hal yang sama berlaku untuk SPBU bp dan Vivo yang bersaing ketat di segmen bahan bakar nonsubsidi.

Harga BBM Shell:

Shell Super: Rp12.390 per liter

V-Power Diesel: Rp14.620 per liter

Harga BBM BP:

BP 92: Rp12.390 per liter

BP Ultimate: Rp12.930 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp14.620 per liter

Harga BBM Vivo:

Revvo 92: Rp12.390 per liter

Revvo 95: Rp12.930 per liter

Diesel Primus: Rp14.610 per liter

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda penyesuaian harga mendadak dari para operator SPBU. Namun, para analis energi menyarankan masyarakat untuk terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah yang dapat sewaktu-waktu mempengaruhi kebijakan harga BBM domestik melalui pergerakan harga minyak mentah dunia. (Z-10)