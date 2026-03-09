Update Harga BBM Pertamina hingga Vivo 9 Pekan Kedua Maret 2026: Shell Masih Langka?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI pekan kedua Maret 2026, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia terpantau tidak mengalami perubahan. Ketetapan harga di SPBU Pertamina, Shell, bp, hingga Vivo masih bertahan pada angka yang sama sejak awal bulan, meskipun situasi geopolitik global sedang memanas akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Dikutip dari data resmi masing-masing operator pada Senin (9/3), stabilitas harga ini memberikan sedikit ruang napas bagi konsumen di tengah kekhawatiran lonjakan harga energi dunia. PT Pertamina (Persero) tetap mempertahankan harga Pertamax Series dan Dex Series tanpa penyesuaian.
Berikut adalah rincian harga BBM di SPBU Pertamina per 9 Maret 2026:
Meskipun terdapat laporan mengenai kelangkaan stok di beberapa gerai, SPBU Shell tetap mempertahankan label harga mereka. Hal yang sama berlaku untuk SPBU bp dan Vivo yang bersaing ketat di segmen bahan bakar nonsubsidi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda penyesuaian harga mendadak dari para operator SPBU. Namun, para analis energi menyarankan masyarakat untuk terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah yang dapat sewaktu-waktu mempengaruhi kebijakan harga BBM domestik melalui pergerakan harga minyak mentah dunia. (Z-10)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubdisi meskipun harga minyak dunia saat ini melambung
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level di atas US$100 per barel.
Pemerintah perlu mempertimbangkan skema penyesuaian bertahap harga bahan bakar minyak (BBM) untuk meredam tekanan dari lonjakan harga minyak dunia.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.
Sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM), baik BUMN maupun swasta, resmi menurunkan harga beberapa jenis BBM per 1 Januari 2026.
Harga BBM Pertamina terkini menunjukkan kenaikan pada Oktober 2025. Dexlite naik ke Rp13.700 per liter di tengah gejolak pasar minyak global.
Perusahaan hilir migas BP Indonesia merilis harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru yang berlaku per 1 Mei 2025. Semua harga BP mengalami penurunan.
HARGA bahan bakar minyak (BBM) di SPBU BP mengalami kenaikan harga di Maret 2025. BBM jenis BP 92 pada Maret 2025 menjadi Rp13.300 per liter dari Rp13.200.
TERDAPAT penurunan pada harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo. Harga BBM di SPBU Vivo turun Rp110 per liter untuk BBM jenis Revvo 90.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved