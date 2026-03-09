Trump Beri Respons Dingin atas Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Baru Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons dingin dan cenderung konfrontatif atas terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru menggantikan ayahnya, mendiang Ayatollah Ali Khamenei.
Dalam sebuah wawancara singkat di Washington DC, Trump menyatakan ketidaksenangannya terhadap keputusan Majelis Pakar Iran. "Kita akan lihat apa yang terjadi. Putra Khamenei itu tidak bisa diterima oleh saya. Kami menginginkan seseorang yang akan membawa harmoni dan perdamaian ke Iran," ujar Trump sebagaimana dikutip dari laporan Al Jazeera dan CNN, Senin (9/3/2026).
Sebelum suksesi ini diumumkan secara resmi, Trump telah melontarkan retorika keras bahwa pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa restu dari Washington. Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan intervensi AS di Venezuela. "Mereka membuang-buang waktu. Saya harus terlibat dalam penunjukan ini," tegasnya pekan lalu.
Sikap keras AS ini didasari oleh rekam jejak Mojtaba Khamenei yang selama puluhan tahun menjadi "penjaga gerbang" bagi ayahnya dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan unit elit militer, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Mojtaba juga telah berada dalam daftar sanksi AS sejak 2019 karena dianggap sebagai perpanjangan tangan kebijakan destabilisasi regional Iran.
Terpilihnya Mojtaba terjadi di saat Iran masih dalam status siaga tinggi setelah serangan udara gabungan AS dan Israel pada akhir Februari lalu yang menewaskan Ali Khamenei. Para analis politik internasional menilai bahwa dengan menunjuk Mojtaba, Iran sengaja mengirimkan pesan perlawanan kepada Trump.
Senator senior AS, Lindsey Graham, turut memperkeruh suasana dengan menyebut bahwa penunjukan Mojtaba "bukanlah perubahan yang diinginkan dunia". Graham memperingatkan bahwa jika Mojtaba melanjutkan program nuklir ayahnya, ia akan menghadapi konsekuensi militer yang serupa.
Hingga berita ini diturunkan, Iran dilaporkan telah melakukan perayaan terpilihnya pemimpin baru dengan meluncurkan sejumlah rudal ke arah pangkalan militer di kawasan, sebagai simbol kekuatan di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei.
Pakar UI Prof Suzie Sudarman nilai terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi bukti Iran teguh pada sistem ulama di tengah tekanan Barat dan Israel.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta memberikan pernyataan resmi terkait terpilihnya Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Ketiga Republik Islam Iran.
Kedubes Iran di Jakarta mengonfirmasi terpilihnya Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran ke-3 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Bedah tuntas mekanisme Majelis Ahli Iran dalam menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi ke-3 di tengah krisis global Maret 2026.
Profil lengkap Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran ke-3 yang terpilih pada 8 Maret 2026. Simak rekam jejak, pengaruh militer, dan tantangannya.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Pakar UI Prof Suzie Sudarman nilai terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi bukti Iran teguh pada sistem ulama di tengah tekanan Barat dan Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved