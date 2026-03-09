Membedah Struktur Ulama Iran: Apa Perbedaan Ayatollah, Grand Ayatollah, dan Hojjatoleslam?

Headline
Dalam sistem keagamaan dan politik Republik Islam Iran, gelar Ayatollah merupakan predikat paling prestisius yang mencerminkan otoritas keilmuan seorang ulama. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Arab Ayat (tanda) dan Allah (Tuhan), yang secara harfiah berarti "Tanda Tuhan".
Gelar Ayatollah bukan sekadar sapaan kehormatan, melainkan bukti bahwa seorang ulama telah mencapai derajat Mujtahid. Seorang Mujtahid memiliki kapasitas intelektual untuk melakukan Ijtihad, yaitu menggali dan merumuskan hukum Islam secara mandiri dari sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) tanpa harus mengikuti pendapat ulama lain.
Pencapaian gelar dalam tradisi intelektual Syiah, khususnya di pusat studi seperti Qom dan Najaf, mengikuti struktur yang ketat namun organik:
Sejak Revolusi 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, gelar ini memiliki bobot politik yang sangat besar. Melalui konsep Wilayat al-Faqih, Iran menempatkan seorang ulama senior sebagai Pemimpin Tertinggi (Rahbar). Gelar Ayatollah memberikan legitimasi religius bahwa sang pemimpin memiliki kualifikasi moral dan intelektual untuk mengawasi jalannya negara sesuai prinsip Islam.
Untuk menyandang gelar ini, seorang ulama biasanya harus melewati proses belajar selama 20 hingga 40 tahun di Hawza (seminari). Mereka harus menguasai berbagai disiplin ilmu, antara lain:
|Bidang Ilmu
|Deskripsi
|Ushul Fikih
|Prinsip-prinsip metodologi pengambilan hukum Islam.
|Filsafat & Logika
|Kemampuan berpikir kritis untuk membedah teks-teks klasik.
|Dirayah & Riwayah
|Ilmu tentang validitas dan transmisi hadis.
Pada akhirnya, gelar Ayatollah adalah simbol bertemunya kesalehan pribadi dengan keunggulan intelektual. Di tengah dinamika global 2026, eksistensi para Ayatollah tetap menjadi pilar utama dalam menentukan arah kebijakan domestik maupun luar negeri Iran.
PEMIMPIN Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara AS-Israel di kantornya, Sabtu (28/3), kekosongan itu memicu spekulasi siapa yang akan menggantikannya
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
