Membedah Struktur Ulama Iran: Apa Perbedaan Ayatollah, Grand Ayatollah, dan Hojjatoleslam?

Warga berkumpul untuk berkabung atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran, Iran, Minggu (1/3/2026).(Xinhua)

Dalam sistem keagamaan dan politik Republik Islam Iran, gelar Ayatollah merupakan predikat paling prestisius yang mencerminkan otoritas keilmuan seorang ulama. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Arab Ayat (tanda) dan Allah (Tuhan), yang secara harfiah berarti "Tanda Tuhan".

Makna Teologis: Tanda Tuhan di Bumi

Gelar Ayatollah bukan sekadar sapaan kehormatan, melainkan bukti bahwa seorang ulama telah mencapai derajat Mujtahid. Seorang Mujtahid memiliki kapasitas intelektual untuk melakukan Ijtihad, yaitu menggali dan merumuskan hukum Islam secara mandiri dari sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) tanpa harus mengikuti pendapat ulama lain.

Hierarki Ulama dalam Tradisi Syiah

Pencapaian gelar dalam tradisi intelektual Syiah, khususnya di pusat studi seperti Qom dan Najaf, mengikuti struktur yang ketat namun organik:

Gelar bagi ulama tingkat menengah yang telah menguasai dasar-dasar hukum dan teologi. Ayatollah: Gelar bagi mereka yang telah diakui mampu berijtihad secara mandiri.

Gelar bagi mereka yang telah diakui mampu berijtihad secara mandiri. Ayatollah al-Uzma (Grand Ayatollah): Ulama tingkat tertinggi yang menjadi Marja' al-Taqlid atau sumber rujukan utama bagi jutaan umat.

Catatan Penting: Berbeda dengan gelar akademik di universitas Barat, gelar Ayatollah tidak diberikan melalui ijazah formal atau pelantikan administratif, melainkan melalui pengakuan konsensus oleh sesama ulama senior berdasarkan karya tulis dan kedalaman ilmunya.

Peran Strategis dalam Politik Iran

Sejak Revolusi 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, gelar ini memiliki bobot politik yang sangat besar. Melalui konsep Wilayat al-Faqih, Iran menempatkan seorang ulama senior sebagai Pemimpin Tertinggi (Rahbar). Gelar Ayatollah memberikan legitimasi religius bahwa sang pemimpin memiliki kualifikasi moral dan intelektual untuk mengawasi jalannya negara sesuai prinsip Islam.

Syarat Menjadi Seorang Ayatollah

Untuk menyandang gelar ini, seorang ulama biasanya harus melewati proses belajar selama 20 hingga 40 tahun di Hawza (seminari). Mereka harus menguasai berbagai disiplin ilmu, antara lain:

Bidang Ilmu Deskripsi Ushul Fikih Prinsip-prinsip metodologi pengambilan hukum Islam. Filsafat & Logika Kemampuan berpikir kritis untuk membedah teks-teks klasik. Dirayah & Riwayah Ilmu tentang validitas dan transmisi hadis.

Pada akhirnya, gelar Ayatollah adalah simbol bertemunya kesalehan pribadi dengan keunggulan intelektual. Di tengah dinamika global 2026, eksistensi para Ayatollah tetap menjadi pilar utama dalam menentukan arah kebijakan domestik maupun luar negeri Iran.