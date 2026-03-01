Ali Khamenei Meninggal Dunia, Memahami Peran dan Makna Ayatullah dalam Sistem Politik Iran

Headline
IRAN baru saja mengumumkan Ali Khamenei meninggal dunia. Di tengah dinamika geopolitik 2026, posisi Ayatollah tetap menjadi pilar sentral yang menentukan arah masa depan Republik Islam Iran. Gelar yang secara harfiah berarti "Tanda-tanda Allah" ini bukan sekadar atribut keagamaan, melainkan simbol kekuasaan mutlak yang menggabungkan otoritas spiritual dengan kendali politik tertinggi.
Secara historis, seorang Ayatollah di Iran adalah pakar hukum Islam (faqih) yang menjadi rujukan bagi umat dalam urusan ibadah. Namun, pasca-Revolusi Islam 1979, makna ini bergeser menjadi sangat politis melalui konsep Wilayat al-Faqih. Doktrin ini memberikan mandat kepada ulama senior untuk memimpin negara sebagai wakil dari Imam yang tersembunyi.
Banyak yang sering menyalahartikan peran Ayatollah dengan Presiden. Di Iran, Presiden adalah kepala eksekutif yang dipilih rakyat, namun posisinya berada di bawah Pemimpin Tertinggi (Rahbar) yang menyandang gelar Ayatollah. Rahbar menjabat seumur hidup dan dipilih oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts).
|Aspek
|Pemimpin Tertinggi (Ayatollah)
|Presiden
|Masa Jabatan
|Seumur Hidup
|4 Tahun (Maks 2 Periode)
|Otoritas Utama
|Strategis & Ideologis
|Administratif & Eksekutif
|Landasan Kuasa
|Teokrasi (Wilayat al-Faqih)
|Demokrasi Terbatas
Bagi Iran, Ayatollah merupakan penjaga revolusi. Gelar ini memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor hukum Islam Syiah. Meskipun tantangan internal dari generasi muda terus meningkat di tahun 2026, struktur kekuasaan yang berpusat pada Ayatollah tetap menjadi fondasi yang menjaga stabilitas sistem teokrasi Iran di tengah tekanan global.
Setelah Ali Khamenei meninggal dunia. Pemilihan pimpinan tertinggi Iran akan dilakukan dalam sebuah panel beranggotakan 88 orang yang disebut Majelis Ahli. Mereka memilih pemimpin tertinggi baru sesuai dengan undang-undang Iran. Panel tersebut terdiri sepenuhnya dari ulama Syiah yang dipilih secara populer setiap delapan tahun sekali dan pencalonannya disetujui oleh Dewan Pengawas, badan pengawas konstitusional Iran. (H-4)
