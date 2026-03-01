Ali Khamenei Meninggal Dunia, Memahami Peran dan Makna Ayatullah dalam Sistem Politik Iran

Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei(KHAMENEI.IR / AFP)

IRAN baru saja mengumumkan Ali Khamenei meninggal dunia. Di tengah dinamika geopolitik 2026, posisi Ayatollah tetap menjadi pilar sentral yang menentukan arah masa depan Republik Islam Iran. Gelar yang secara harfiah berarti "Tanda-tanda Allah" ini bukan sekadar atribut keagamaan, melainkan simbol kekuasaan mutlak yang menggabungkan otoritas spiritual dengan kendali politik tertinggi.

Evolusi Makna Ayatollah: Dari Ulama ke Penguasa

Secara historis, seorang Ayatollah di Iran adalah pakar hukum Islam (faqih) yang menjadi rujukan bagi umat dalam urusan ibadah. Namun, pasca-Revolusi Islam 1979, makna ini bergeser menjadi sangat politis melalui konsep Wilayat al-Faqih. Doktrin ini memberikan mandat kepada ulama senior untuk memimpin negara sebagai wakil dari Imam yang tersembunyi.

Peran Strategis Pemimpin Tertinggi (Rahbar) Veto Kebijakan: Memiliki keputusan akhir dalam urusan luar negeri, program nuklir, dan ekonomi.

Memiliki keputusan akhir dalam urusan luar negeri, program nuklir, dan ekonomi. Panglima Tertinggi: Memegang kendali penuh atas militer reguler dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Memegang kendali penuh atas militer reguler dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Otoritas Yudisial: Menunjuk kepala sistem peradilan dan anggota Dewan Penjaga.

Perbedaan Ayatollah dan Jabatan Politik Lainnya

Banyak yang sering menyalahartikan peran Ayatollah dengan Presiden. Di Iran, Presiden adalah kepala eksekutif yang dipilih rakyat, namun posisinya berada di bawah Pemimpin Tertinggi (Rahbar) yang menyandang gelar Ayatollah. Rahbar menjabat seumur hidup dan dipilih oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts).

Aspek Pemimpin Tertinggi (Ayatollah) Presiden Masa Jabatan Seumur Hidup 4 Tahun (Maks 2 Periode) Otoritas Utama Strategis & Ideologis Administratif & Eksekutif Landasan Kuasa Teokrasi (Wilayat al-Faqih) Demokrasi Terbatas

Bagi Iran, Ayatollah merupakan penjaga revolusi. Gelar ini memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor hukum Islam Syiah. Meskipun tantangan internal dari generasi muda terus meningkat di tahun 2026, struktur kekuasaan yang berpusat pada Ayatollah tetap menjadi fondasi yang menjaga stabilitas sistem teokrasi Iran di tengah tekanan global.

Setelah Ali Khamenei meninggal dunia. Pemilihan pimpinan tertinggi Iran akan dilakukan dalam sebuah panel beranggotakan 88 orang yang disebut Majelis Ahli. Mereka memilih pemimpin tertinggi baru sesuai dengan undang-undang Iran. Panel tersebut terdiri sepenuhnya dari ulama Syiah yang dipilih secara populer setiap delapan tahun sekali dan pencalonannya disetujui oleh Dewan Pengawas, badan pengawas konstitusional Iran. (H-4)