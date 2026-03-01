Iran Mulai Proses Pemilihan Pemimpin Tertinggi Baru Pasca Wafatnya Ali Khamenei

Headline
SEKRETARIS Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan bahwa Majelis Ahli akan mengadakan pertemuan pada Minggu (1/3). Pertemuan tersebut untuk memulai tahapan pemilihan Pemimpin Tertinggi baru, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ali Khamenei.
"Menurut pasal 111 Konstitusi Iran, dalam hal kematian pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pemimpin tertinggi yang baru secepatnya," ujar Larijani, seperti dikutip dari siaran televisi nasional Iran.
"Majelis Ahli akan bersidang hari ini dan prosesnya akan dimulai," tambahnya.
Perlu dicatat, pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke Iran, termasuk ke ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.
Pada Minggu, televisi nasional Iran mengumumkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, wafat akibat serangan rudal gabungan AS-Israel tersebut.
Menanggapi serangan balasan ini, Larijani menegaskan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk menyerang negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa tujuan serangan hanya difokuskan pada pangkalan militer AS yang berada di luar wilayah Iran. (Ant/E-4)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
KEMATIAN Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 telah menciptakan kekosongan kekuasaan paling krusial dalam sejarah modern Iran.
