Iran Mulai Proses Pemilihan Pemimpin Tertinggi Baru Pasca Wafatnya Ali Khamenei

Ilustrasi(Dok AFP)

SEKRETARIS Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan bahwa Majelis Ahli akan mengadakan pertemuan pada Minggu (1/3). Pertemuan tersebut untuk memulai tahapan pemilihan Pemimpin Tertinggi baru, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ali Khamenei.

"Menurut pasal 111 Konstitusi Iran, dalam hal kematian pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pemimpin tertinggi yang baru secepatnya," ujar Larijani, seperti dikutip dari siaran televisi nasional Iran.

"Majelis Ahli akan bersidang hari ini dan prosesnya akan dimulai," tambahnya.

Baca juga : Iran Tetapkan Kepemimpinan Sementara Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel

Perlu dicatat, pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke Iran, termasuk ke ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu, televisi nasional Iran mengumumkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, wafat akibat serangan rudal gabungan AS-Israel tersebut.

Menanggapi serangan balasan ini, Larijani menegaskan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk menyerang negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa tujuan serangan hanya difokuskan pada pangkalan militer AS yang berada di luar wilayah Iran. (Ant/E-4)