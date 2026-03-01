Daftar Kerusakan di Dubai Akibat Serangan Balasan Iran 1 Maret.(Dok. BBC)

ESKALASI konflik Timur Tengah mencapai puncaknya pada akhir Februari hingga 1 Maret 2026, di mana Iran melancarkan serangan balasan yang menyasar sejumlah titik di Uni Emirat Arab (UEA). Dubai, sebagai pusat bisnis global, turut terdampak oleh jatuhnya serpihan rudal dan drone hasil intersepsi.

Rincian Kerusakan Infrastruktur Utama

Lokasi Fasilitas Jenis Kerusakan Status Terkini Bandara Internasional Dubai (DXB) Kerusakan pada salah satu concourse/ruang tunggu terminal. Operasional ditangguhkan sementara. Hotel Burj Al Arab Kebakaran ringan pada fasad luar akibat puing drone. Api berhasil dipadamkan. Palm Jumeirah (Fairmont The Palm) Kerusakan di area parkir dan kaca bangunan. Area disterilkan oleh kepolisian. Pelabuhan Jebel Ali Kebakaran kecil di salah satu dermaga kargo. Situasi terkendali.

Dampak Operasional dan Keselamatan

Kementerian Pertahanan UEA menyatakan telah mencegat mayoritas dari 137 rudal dan 209 drone yang diarahkan ke wilayah mereka. Namun, "hujan puing" di wilayah perkotaan padat seperti Dubai tidak dapat dihindari. Di Dubai, tercatat 8 orang mengalami luka-luka, sementara di Abu Dhabi dilaporkan terdapat satu korban jiwa di Bandara Internasional Zayed.

Catatan Redaksi: Hingga 1 Maret 2026, wilayah udara UEA masih berada dalam status waspada tinggi. Penumpang maskapai Emirates, Etihad, dan Garuda Indonesia diminta untuk terus memantau jadwal terbaru sebelum menuju ke bandara.

People Also Ask

Apakah ada serangan langsung ke Burj Khalifa? Otoritas mengonfirmasi evakuasi Burj Khalifa dilakukan sebagai protokol darurat, namun tidak ada hantaman langsung ke gedung tersebut.

Otoritas mengonfirmasi evakuasi Burj Khalifa dilakukan sebagai protokol darurat, namun tidak ada hantaman langsung ke gedung tersebut. Berapa jumlah korban di Dubai? Hingga laporan ini diturunkan, terdapat 4 staf bandara dan 4 warga di Palm Jumeirah yang mengalami luka-luka.

Kondisi keamanan di Dubai tetap menjadi perhatian dunia mengingat posisinya sebagai hub penerbangan dan perdagangan tersibuk. Pemerintah UEA menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatan dan keamanan warga serta pengunjung dari segala bentuk ancaman regional.