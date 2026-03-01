Daftar Kerusakan di Dubai akibat Serangan Balasan Iran 1 Maret

Headline
ESKALASI konflik Timur Tengah mencapai puncaknya pada akhir Februari hingga 1 Maret 2026, di mana Iran melancarkan serangan balasan yang menyasar sejumlah titik di Uni Emirat Arab (UEA). Dubai, sebagai pusat bisnis global, turut terdampak oleh jatuhnya serpihan rudal dan drone hasil intersepsi.
|Lokasi Fasilitas
|Jenis Kerusakan
|Status Terkini
|Bandara Internasional Dubai (DXB)
|Kerusakan pada salah satu concourse/ruang tunggu terminal.
|Operasional ditangguhkan sementara.
|Hotel Burj Al Arab
|Kebakaran ringan pada fasad luar akibat puing drone.
|Api berhasil dipadamkan.
|Palm Jumeirah (Fairmont The Palm)
|Kerusakan di area parkir dan kaca bangunan.
|Area disterilkan oleh kepolisian.
|Pelabuhan Jebel Ali
|Kebakaran kecil di salah satu dermaga kargo.
|Situasi terkendali.
Kementerian Pertahanan UEA menyatakan telah mencegat mayoritas dari 137 rudal dan 209 drone yang diarahkan ke wilayah mereka. Namun, "hujan puing" di wilayah perkotaan padat seperti Dubai tidak dapat dihindari. Di Dubai, tercatat 8 orang mengalami luka-luka, sementara di Abu Dhabi dilaporkan terdapat satu korban jiwa di Bandara Internasional Zayed.
Catatan Redaksi: Hingga 1 Maret 2026, wilayah udara UEA masih berada dalam status waspada tinggi. Penumpang maskapai Emirates, Etihad, dan Garuda Indonesia diminta untuk terus memantau jadwal terbaru sebelum menuju ke bandara.
Kondisi keamanan di Dubai tetap menjadi perhatian dunia mengingat posisinya sebagai hub penerbangan dan perdagangan tersibuk. Pemerintah UEA menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatan dan keamanan warga serta pengunjung dari segala bentuk ancaman regional.
Departemen Luar Negeri AS mewajibkan diplomat non-darurat meninggalkan Arab Saudi menyusul serangan drone. Inggris turut siapkan penerbangan evakuasi dari Dubai.
Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pertama Emirates dari Denpasar ke Dubai setelah penutupan ruang udara dan dampak konflik Timur Tengah antara AS-Israel dengan Iran.
Korps Garda Revolusi Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan markas Angkatan Udara Israel dengan rudal Khyber.
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menggratiskan biaya penginapan, makan, hingga tiket pesawat bagi 20.000 turis yang terjebak akibat penutupan ruang udara pasca-serangan rudal.
Terkait biaya, visa turis 30 hari dikenakan biaya sebesar AED200 (sekitar Rp840.000), sedangkan untuk masa tinggal 60 hari dikenakan AED300 (sekitar Rp1.260.000).
