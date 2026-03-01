Iran Tetapkan Kepemimpinan Sementara Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel

Ayatullah Khamenei(Dok AFP)

PEMERINTAH Iran resmi menetapkan otoritas kepemimpinan sementara setelah Pemimpin Tertinggi, Ayatullah Khamenei, gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Keputusan ini diumumkan menyusul eskalasi konflik yang terjadi pada Sabtu (28/2).

Siapa yang Menggantikan Sementara Ali Khamenei?

Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Mokhber, menyampaikan bahwa tiga pejabat tinggi negara akan menjalankan tugas Pemimpin Tertinggi untuk sementara waktu.

"Presiden, ketua pengadilan, dan seorang anggota Dewan Wali akan menjalankan tugas Pemimpin Tertinggi di masa kekosongan jabatan," ungkap kantor berita IRNA mengutip Wapres Mokhber.

Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga di tengah situasi nasional yang memanas.

Kronologi Serangan dan Dampaknya

Pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa rakyat sipil.

Iran kemudian melancarkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dikonfirmasi gugur akibat serangan rudal AS-Israel terhadap tempat kerjanya. Menyusul wafatnya Khamenei, pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan libur kerja selama seminggu.

IRGC dan Militer Iran Bersumpah Akan Membalas

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Angkatan Darat Iran, dalam pernyataan tertulis mereka, bersumpah akan membalas kematian Khamenei. (Ant/E-4)