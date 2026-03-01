Imigrasi Bali Antisipasi Lonjakan WNA Overstay Pascaperang Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PIHAK Imigrasi Ngurah Rai mengantisipasi potensi lonjakan warga negara asing (WNA) yang melebihi izin tinggal (overstay) di Bali. Hal ini menyusul eskalasi perang di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan penerbangan internasional.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi global yang berimbas pada mobilitas penumpang internasional.
“Kami terus memantau dinamika global ini secara intensif,” kata Bugie dalam keterangannya, Minggu (1/3).
Menurut dia, konflik di Timur Tengah berpotensi menyebabkan sejumlah WNA mengalami overstay karena pembatalan atau penundaan penerbangan, sehingga tidak dapat meninggalkan wilayah Indonesia sesuai jadwal izin tinggalnya.
Ia meminta para penumpang asing yang masa izin tinggalnya hampir habis atau telah berakhir akibat situasi darurat penerbangan untuk segera melapor ke Kantor Imigrasi atau Pos Layanan Keimigrasian di bandara.
“Kepada WNA yang terdampak pembatalan penerbangan dan masa izin tinggalnya hampir atau sudah berakhir agar segera melapor untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujarnya.
Bugie menegaskan, penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi kahar (force majeure) akibat gangguan penerbangan internasional.
“Setiap kasus akan kami tangani secara profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum dan pelayanan publik,” katanya.
Selain itu, Imigrasi Ngurah Rai juga mengimbau calon penumpang internasional, khususnya dengan rute transit Timur Tengah, agar secara berkala memeriksa status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai dan berkoordinasi dengan pihak maskapai sebelum menuju bandara.
“Prioritas utama kami proses administrasi keimigrasian kepada penumpang tetap terlayani dengan baik dan sesuai prosedur,” ucap Bugie.
Untuk mengantisipasi lonjakan antrean, Imigrasi Ngurah Rai menambah jumlah personel di setiap shift kerja dari 25 orang menjadi 30 orang, dengan tambahan petugas di arus kedatangan dan keberangkatan internasional.
Pihak imigrasi juga berkoordinasi dengan otoritas bandara, maskapai, serta instansi terkait guna memantau pergerakan rute penerbangan dan mengaktifkan rencana kontingensi bagi penumpang terdampak.
Sebagai informasi, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah memicu penutupan wilayah udara di sejumlah negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran, yang berdampak pada jadwal penerbangan internasional, termasuk rute dari dan menuju Bali.
Berdasarkan laporan pemantauan per 1 Maret 2026 pukul 01.00 WITA, terdapat lima penerbangan dari Bali yang terdampak, yakni Etihad Airways (EY477), Qatar Airways (QR963), Emirates (EK369), Qatar Airways (QR961), dan Emirates (EK399). (E-4)
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
PENUTUPAN jalur udara di kawasan Timur Tengah telah berdampak signifikan pada jadwal penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Imigrasi Ngurah Rai Bali siapkan skema force majeure bagi WNA overstay akibat pembatalan penerbangan imbas konflik Timur Tengah. Cek prosedurnya di sini.
Keterlibatan desa adat di Gianyar sangat penting karena maraknya kasus penyalahgunaan izin tinggal dan overstay oleh warga negara asing (WNA) di wilayah Bali.
TIGA warga negara asing (WNA) asal Afrika diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat karena overstay dan diduga terlibat prostitusi.
SEKSI Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara berhasil mengamankan 12 WN Nigeria yang diduga telah overstay atau menyalahgunakan izin tinggal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved